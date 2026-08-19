„Dron-rakieta” uderzył w komisariat. Zginęli ukraińscy policjanci

RMF24

Dwóch ukraińskich policjantów zginęło, a co najmniej 20 osób zostało rannych w rosyjskim ataku dronów Banderol na komisariat w Żytomierzu na zachód od Kijowa. Banderol to stosunkowa nowa broń w arsenale Rosji, nosi cechy drona i pocisku manewrującego.

O ataku na komisariat w Żytomierzu, mieście w środkowo-zachodniej Ukrainie, liczącym przed pełnoskalową agresją Rosji 260 tys. mieszkańców, poinformował w środę Maksym Cuckiridze, pełniący obowiązki komendanta głównego ukraińskiej policji.

Żytomierz padł ofiarą cynicznego ataku wojsk rosyjskich – wróg uderzył dronami typu Banderol. W wyniku ataku zginęło dwóch policjantów. Co najmniej 20 osób zostało poszkodowanych – napisał Cuckiridze w komunikatorze Telegram.

„Wróg po raz kolejny atakuje nie tylko budynki. Świadomie uderza w ludzi, którzy każdego dnia pracują na rzecz bezpieczeństwa innych. Tym razem zaatakowany został budynek Komendy Głównej Policji Narodowej w obwodzie żytomierskim. W wyniku ostrzału wybuchł pożar dachu oraz czwartego piętra. Jest to kolejny przejaw prawdziwego charakteru rosyjskiej agresji – terroru wymierzonego w ludzi i tych, którzy ich chronią” – podkreślił Cuckiridze.

Banderol - groźna, rosyjska broń

Banderol jest stosunkowo nową bronią wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Nosi ona cechy drona i pocisku manewrującego. Łączy prędkość i zasięg z relatywnie niskim kosztem produkcji, zwłaszcza w porównaniu z klasycznymi rakietami manewrującymi.