„Drobiazgowa i frustrująca praca”. Z Grobli Olbrzyma usunięto 10 000 monet

Zamiast szczęścia – niszczycielska rdza
Grobla Olbrzyma (ang. Giant's Causeway - red.), jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Irlandii Północnej, co roku przyciąga setki tysięcy turystów z całego świata. Przez lata odwiedzający zostawiali w szczelinach między słynnymi bazaltowymi kolumnami monety – na szczęście lub z miłości. Zwyczaj ten, choć wydawał się niewinny, okazał się niezwykle szkodliwy dla tego unikalnego cudu natury.
Przez dekady monety różnych walut i nominałów gromadziły się w szczelinach skalnych. W efekcie powstał problem, który w ostatnich latach przybrał niepokojące rozmiary. Jak podkreślają eksperci, metalowe monety pod wpływem wilgoci zaczynają rdzewieć i rozszerzać się, wywierając nacisk na delikatne struktury skalne.
Precyzyjna operacja w bazaltowych szczelinach
Specjaliści od ochrony przyrody alarmowali, że „pęczniejące i korodujące kawałki metalu powodują mikropęknięcia w skale, bezpowrotnie niszcząc ten unikalny, wpisany na listę UNESCO cud natury”. W obawie przed nieodwracalnymi zniszczeniami w maju ubiegłego roku rozpoczęto żmudny proces usuwania monet.
Do akcji zaangażowano m.in. specjalistę kamieniarza, który wraz z zespołem przez wiele miesięcy pracował nad wyciąganiem monet ze szczelin w kolumnach.
To była drobiazgowa i frustrująca praca – przyznał dr Cliff Henry z National Trust, cytowany przez BBC. Niektóre monety były mocno zaklinowane, w ruch szły szczypce oraz specjalne narzędzia do fugowania.
Łącznie usunięto ponad 20 kilogramów monet, co odpowiada ponad 10 000 sztukom.
Po zakończeniu prac konserwatorskich na terenie Grobli Olbrzyma pojawiły się nowe tablice informacyjne, które jednoznacznie zakazują wciskania monet w skały.
Zrodzona z wulkanu, owiana legendą
Grobla Olbrzyma to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na swoją niezwykłą budowę geologiczną. Powstała około 50-60 milionów lat temu w wyniku intensywnej aktywności wulkanicznej, gdy stopiona lawa wypłynęła na powierzchnię, ostygła i popękała, tworząc około 40 tysięcy bazaltowych kolumn o charakterystycznym, sześciokątnym kształcie.
Miejsce to owiane jest także legendami. Według jednej z nich to olbrzym Finn McCool zbudował groblę jako most do Szkocji, aby stoczyć pojedynek z innym olbrzymem. Inna opowieść głosi, że Finn rzucił fragmentem Ziemi, chybił celu i w ten sposób powstała Wyspa Man.