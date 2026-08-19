„Drobiazgowa i frustrująca praca”. Z Grobli Olbrzyma usunięto 10 000 monet

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Z Grobli Olbrzyma usunięto ponad 10 000 monet wciskanych w skały przez turystów. Choć zostawiano je „na szczęście”, korodujący metal powodował mikropęknięcia bazaltowych kolumn. Po wielomiesięcznej pracy kamieniarzy unikalny obiekt UNESCO w Irlandii Północnej został w końcu oczyszczony, a na miejscu pojawiły się tablice z surowym zakazem.

Zamiast szczęścia – niszczycielska rdza

Grobla Olbrzyma (ang. Giant's Causeway - red.), jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Irlandii Północnej, co roku przyciąga setki tysięcy turystów z całego świata. Przez lata odwiedzający zostawiali w szczelinach między słynnymi bazaltowymi kolumnami monety – na szczęście lub z miłości. Zwyczaj ten, choć wydawał się niewinny, okazał się niezwykle szkodliwy dla tego unikalnego cudu natury.

Przez dekady monety różnych walut i nominałów gromadziły się w szczelinach skalnych. W efekcie powstał problem, który w ostatnich latach przybrał niepokojące rozmiary. Jak podkreślają eksperci, metalowe monety pod wpływem wilgoci zaczynają rdzewieć i rozszerzać się, wywierając nacisk na delikatne struktury skalne.

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Precyzyjna operacja w bazaltowych szczelinach

Specjaliści od ochrony przyrody alarmowali, że „pęczniejące i korodujące kawałki metalu powodują mikropęknięcia w skale, bezpowrotnie niszcząc ten unikalny, wpisany na listę UNESCO cud natury”. W obawie przed nieodwracalnymi zniszczeniami w maju ubiegłego roku rozpoczęto żmudny proces usuwania monet.

Do akcji zaangażowano m.in. specjalistę kamieniarza, który wraz z zespołem przez wiele miesięcy pracował nad wyciąganiem monet ze szczelin w kolumnach.

To była drobiazgowa i frustrująca praca – przyznał dr Cliff Henry z National Trust, cytowany przez BBC. Niektóre monety były mocno zaklinowane, w ruch szły szczypce oraz specjalne narzędzia do fugowania.

Łącznie usunięto ponad 20 kilogramów monet, co odpowiada ponad 10 000 sztukom.

Turystyczny przesąd niszczył cud UNESCO - Groblę Olbrzyma / Shutterstock

Po zakończeniu prac konserwatorskich na terenie Grobli Olbrzyma pojawiły się nowe tablice informacyjne, które jednoznacznie zakazują wciskania monet w skały.

Zrodzona z wulkanu, owiana legendą

Grobla Olbrzyma to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na swoją niezwykłą budowę geologiczną. Powstała około 50-60 milionów lat temu w wyniku intensywnej aktywności wulkanicznej, gdy stopiona lawa wypłynęła na powierzchnię, ostygła i popękała, tworząc około 40 tysięcy bazaltowych kolumn o charakterystycznym, sześciokątnym kształcie.

Miejsce to owiane jest także legendami. Według jednej z nich to olbrzym Finn McCool zbudował groblę jako most do Szkocji, aby stoczyć pojedynek z innym olbrzymem. Inna opowieść głosi, że Finn rzucił fragmentem Ziemi, chybił celu i w ten sposób powstała Wyspa Man.