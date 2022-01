Prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James wystosowała do byłego prezydenta Donalda Trumpa, jego córki Ivanki i syna Donalda Jr. wezwania. Pod rygorem odpowiedzialności karnej, mają oni złożyć zeznania w ramach śledztwa ws. praktyk biznesowych firmy Trump Organization.

USA: Prokuratura wzywa Trumpa i dwoje jego dzieci pod rygorem odpowiedzialności karnej / JIM LO SCALZO / POOL / PAP/EPA

Jak wynika z dokumentów sądowych, prokurator generalna domaga się od wezwanych złożenia zeznań i udostępnienia dokumentów "w związku ze śledztwem dotyczącym wyceny nieruchomości posiadanych i kontrolowanych" przez Trump Organization.



Prokuratura zarzuca firmie Trumpa, jemu samemu i dwójce jego dzieci, że zaniżali wartość należących do Trump Organization nieruchomości, by płacić niższe podatki i zawyżali ją, gdy ubiegali się o kredyty.



W lipcu firma Trumpa została oskarżona przez władze stanu Nowy Jork o oszustwa podatkowe na kwotę 900 tys. dolarów.

Kłopoty byłego prezydenta

Trwające od blisko trzech lat dwa śledztwa w sprawie Trump Organization są powiązane, ale nie identyczne. Prowadzili je wspólnie Letitia James i prokurator okręgowy Manhattanu Cyrus Vance.



Dochodzenie karne prowadzone przez prokuraturę okręgową będzie teraz nadzorował Alvin Bragg, który w sobotę przejął funkcję Vance'a.



W grudniu Trump wystąpił do sądu federalnego z pozwem o wstrzymanie dochodzenia prokurator generalnej Nowego Jorku, by nie dopuścić do przesłuchania go i jego rodziny. Chciał także zapobiec zaangażowaniu James w postępowanie cywilne lub karne przeciwko niemu lub jego firmom.

Negatywny wpływ na przyszłość polityczną

Oskarżenie Trump Organization może wpłynąć na relacje firmy z bankami i partnerami biznesowymi oraz skomplikować polityczną przyszłość Trumpa, który rozważa ponowne kandydowanie w wyborach prezydenckich w USA w 2024 roku - skomentował Reuters.



Trump Organization zarządza setkami należących do Donalda Trump biznesów, w tym hoteli, pól golfowych, przedsiębiorstw związanych z mediami, marketingiem i nieruchomościami. Gdy Trump był prezydentem USA, zarządzaniem firmą zajmowali się jego synowie: Donald Junior i Eric, a Ivanka pracowała w firmie ojca przed objęciem przez niego urzędu.