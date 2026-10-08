Donald Trump nie dotrzymał słowa. „Putin nie otrzymał życzeń”

„Putin nie otrzymał telegramu od Trumpa w dniu swoich urodzin” - przekazał Pieskow za pośrednictwem agencji Tass.
Rzecznik Kremla zaznaczył, że brak życzeń nie wpływa na relacje między Moskwą a Waszyngtonem. Dodał, że możliwa jest rozmowa telefoniczna między przywódcami, ale jej termin nie został jeszcze ustalony.
Trump zapowiadał telefon do Putina
Dzień przed urodzinami Putina Trump poinformował dziennikarzy, że planuje skontaktować się z rosyjskim przywódcą 7 października, czyli w dniu jego urodzin.
Mam dziś zaplanowaną rozmowę. Dziś są urodziny Putina. Jestem pewien, że będziecie świętować - powiedział Trump.
Prezydent USA zapowiadał rozmowę z rosyjskim przywódcą w kontekście zakończenia wojny z Ukrainą, które - jak przekonywał - jest blisko. Rozstrzygnąłem osiem wojen. Kolejna nadchodzi - podkreślił Trump.