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Donald Trump nie dotrzymał słowa. „Putin nie otrzymał życzeń”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (11:58)

„Władimir Putin nie otrzymał życzeń urodzinowych od prezydenta USA Donalda Trumpa” - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Nie wykluczył jednak, że obaj politycy porozmawiają telefonicznie w najbliższym czasie.

Donald Trump nie dotrzymał słowa. „Putin nie otrzymał życzeń”
Donald Trump, fot. SHAWN THEW /PAP

Putin nie otrzymał telegramu od Trumpa w dniu swoich urodzin” - przekazał Pieskow za pośrednictwem agencji Tass.

Rzecznik Kremla zaznaczył, że brak życzeń nie wpływa na relacje między Moskwą a Waszyngtonem. Dodał, że możliwa jest rozmowa telefoniczna między przywódcami, ale jej termin nie został jeszcze ustalony.

Trump zapowiadał telefon do Putina

Dzień przed urodzinami Putina Trump poinformował dziennikarzy, że planuje skontaktować się z rosyjskim przywódcą 7 października, czyli w dniu jego urodzin.

Mam dziś zaplanowaną rozmowę. Dziś są urodziny Putina. Jestem pewien, że będziecie świętować - powiedział Trump.

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Prezydent USA zapowiadał rozmowę z rosyjskim przywódcą w kontekście zakończenia wojny z Ukrainą, które - jak przekonywał - jest blisko. Rozstrzygnąłem osiem wojen. Kolejna nadchodzi - podkreślił Trump.


Źródło: RMF24
Tagi: Donald Trump Władimir Putin
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