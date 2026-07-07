Donald Trump załatwił promocję. Na mieloną wołowinę

„Inni detaliści powinni pójść w ślady tych absolutnych Patriotów”
„Świetna wiadomość! Właśnie zostałem poinformowany się, że jeden z największych, najlepszych i najmądrzejszych sprzedawców detalicznych w Ameryce, Walmart, znacznie obniży ceny na prośbę mojej administracji z okazji 250. rocznicy powstania naszego wspaniałego kraju” - oznajmił Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Jako przykład obniżek podał prawie 15-procentową promocję na mieloną wołowinę.
„Walmart staje na wysokości zadania w wielkim i odważnym kierunku, a inni detaliści powinni pójść w ślady tych absolutnych Patriotów” - dodał.
Walmart w komunikacie nic nie wspomina o Trumpie
Sam Walmart w komunikacie prasowym przekazał, że obniży ceny w większości sklepów w kraju na produkty w związku z wakacjami, w tym na mieloną wołowinę (o 80 centów za funt), chipsy, kukurydzę i lody. W oświadczeniu nie wymieniono jednak ani rocznicy niepodległości, ani prośby prezydenta.
Coraz gorsze sondaże dla Trumpa
Walka ze wzrostem cen była jedną z kluczowych obietnic wyborczych Trumpa. Zamiast tego inflacja w USA jest obecnie na najwyższym poziomie od trzech lat – m.in. z powodu nakładanych przez Trumpa ceł i wojny z Iranem.
Przełożyło się to na coraz gorsze notowania Trumpa; w czerwcowym sondażu Marist University dla publicznego medium PBS, tylko 33 proc. wyborców wyrażało zadowolenie z polityki gospodarczej prezydenta. To najgorszy wynikiem w historii prowadzonego od 2019 r. badania.