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Donald Trump załatwił promocję. Na mieloną wołowinę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (07:55)

Donald Trump pochwalił się w sieci dość nietypowym sukcesem. Jak napisał, największa sieć amerykańskich supermarketów, Walmart, obniży ceny niektórych produktów na jego prośbę z okazji 250. rocznicy niepodległości USA.

Donald Trump załatwił promocję. Na mieloną wołowinę
Donald Trump /Shutterstock

„Inni detaliści powinni pójść w ślady tych absolutnych Patriotów”

„Świetna wiadomość! Właśnie zostałem poinformowany się, że jeden z największych, najlepszych i najmądrzejszych sprzedawców detalicznych w Ameryce, Walmart, znacznie obniży ceny na prośbę mojej administracji z okazji 250. rocznicy powstania naszego wspaniałego kraju” - oznajmił Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Jako przykład obniżek podał prawie 15-procentową promocję na mieloną wołowinę.

„Walmart staje na wysokości zadania w wielkim i odważnym kierunku, a inni detaliści powinni pójść w ślady tych absolutnych Patriotów” - dodał.
 

Walmart w komunikacie nic nie wspomina o Trumpie

Sam Walmart w komunikacie prasowym przekazał, że obniży ceny w większości sklepów w kraju na produkty w związku z wakacjami, w tym na mieloną wołowinę (o 80 centów za funt), chipsy, kukurydzę i lody. W oświadczeniu nie wymieniono jednak ani rocznicy niepodległości, ani prośby prezydenta.

Coraz gorsze sondaże dla Trumpa


Walka ze wzrostem cen była jedną z kluczowych obietnic wyborczych Trumpa. Zamiast tego inflacja w USA jest obecnie na najwyższym poziomie od trzech lat – m.in. z powodu nakładanych przez Trumpa ceł i wojny z Iranem. 


Przełożyło się to na coraz gorsze notowania Trumpa; w czerwcowym sondażu Marist University dla publicznego medium PBS, tylko 33 proc. wyborców wyrażało zadowolenie z polityki gospodarczej prezydenta. To najgorszy wynikiem w historii prowadzonego od 2019 r. badania.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Trump

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