Donald Trump załatwił promocję. Na mieloną wołowinę

RMF24

Donald Trump pochwalił się w sieci dość nietypowym sukcesem. Jak napisał, największa sieć amerykańskich supermarketów, Walmart, obniży ceny niektórych produktów na jego prośbę z okazji 250. rocznicy niepodległości USA.

„Inni detaliści powinni pójść w ślady tych absolutnych Patriotów”

„Świetna wiadomość! Właśnie zostałem poinformowany się, że jeden z największych, najlepszych i najmądrzejszych sprzedawców detalicznych w Ameryce, Walmart, znacznie obniży ceny na prośbę mojej administracji z okazji 250. rocznicy powstania naszego wspaniałego kraju” - oznajmił Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social. Jako przykład obniżek podał prawie 15-procentową promocję na mieloną wołowinę.



„Walmart staje na wysokości zadania w wielkim i odważnym kierunku, a inni detaliści powinni pójść w ślady tych absolutnych Patriotów” - dodał.



Walmart w komunikacie nic nie wspomina o Trumpie

Sam Walmart w komunikacie prasowym przekazał, że obniży ceny w większości sklepów w kraju na produkty w związku z wakacjami, w tym na mieloną wołowinę (o 80 centów za funt), chipsy, kukurydzę i lody. W oświadczeniu nie wymieniono jednak ani rocznicy niepodległości, ani prośby prezydenta.

Coraz gorsze sondaże dla Trumpa



Walka ze wzrostem cen była jedną z kluczowych obietnic wyborczych Trumpa. Zamiast tego inflacja w USA jest obecnie na najwyższym poziomie od trzech lat – m.in. z powodu nakładanych przez Trumpa ceł i wojny z Iranem.



Przełożyło się to na coraz gorsze notowania Trumpa; w czerwcowym sondażu Marist University dla publicznego medium PBS, tylko 33 proc. wyborców wyrażało zadowolenie z polityki gospodarczej prezydenta. To najgorszy wynikiem w historii prowadzonego od 2019 r. badania.