RMF24

Masz pytania o mieszkanie, majątek, sprawy rodzinne albo działalność gospodarczą? W poniedziałek, 23 listopada, możesz skonsultować je z notariuszem. Specjalne linie telefoniczne dla słuchaczy RMF FM będą czynne od godziny 11 do 13.

Pod wskazanymi poniżej numerami dyżurować będą notariusze z poszczególnych izb notarialnych. To okazja, by bezpłatnie uzyskać informacje dotyczące ważnych decyzji prawnych i majątkowych. Można zapytać między innymi o własność mieszkania, wspólny kredyt, zabezpieczenie majątku rodziny, reprezentowanie bliskiej osoby podczas nieobecności oraz konsekwencje prowadzenia firmy.

Numery telefonów dla słuchaczy RMF FM

Gdańsk i okolice: (58) 727 04 03

Katowice i okolice: (32) 441 82 45

Kraków i okolice: (12) 442 91 94

Lublin i okolice: (81) 475 47 27

Łódź i okolice: (42) 620 09 05

Poznań i okolice: (61) 669 83 20

Rzeszów i okolice: (17) 283 25 14

Szczecin i okolice: (91) 443 55 81

Warszawa i okolice: (22) 292 66 89

Wrocław i okolice: (71) 738 12 01

W sobotę odbył się Dzień Otwarty Notariatu

Specjalny telefoniczny dyżur jest częścią działań związanych z 17. Dniem Otwartym Notariatu, który odbył się w sobotę, 21 listopada. W 39 miejscowościach można było bezpłatnie porozmawiać z notariuszami o sprawach rodzinnych, mieszkaniowych, majątkowych i firmowych. Konsultacje były dostępne między innymi w urzędach, bibliotekach, domach kultury i galeriach, a także telefonicznie oraz na Messengerze.

Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Doroczny Przegląd Ważnych Spraw”. Jej organizatorzy przypominali, że dokumenty i ustalenia sprzed kilku lat nie zawsze odpowiadają obecnej sytuacji życiowej. Zmiana stanu cywilnego, zakup mieszkania, narodziny dziecka, rozwód czy rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być dobrym momentem, by ponownie przyjrzeć się najważniejszym decyzjom prawnym i majątkowym.

Szczegóły akcji są dostępne na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl.