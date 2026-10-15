Diesel z Rosji trafi do USA przed jeszcze wyborami? „Troska o Amerykanów”

RMF24

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pozostaje nieugięty w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Mimo narastającej krytyki, także ze strony własnej partii, Biały Dom podtrzymuje decyzję o zawieszeniu sankcji na rosyjskie paliwo. Pierwsze dostawy mają trafić do USA jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu.

Według informacji portalu Semafor oraz dziennika „New York Post” prezydent Trump nie zamierza zmieniać swojego stanowiska w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego.

Najważniejszym priorytetem i zobowiązaniem prezydenta jest troska o Amerykanów i pomoc w obniżaniu kosztów życia. I właśnie to robi — powiedział przedstawiciel Białego Domu.

Porozumienie z Putinem i zawieszenie sankcji

9 października Donald Trump ogłosił, że osiągnął porozumienie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Na jego mocy do Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów w ciągu najbliższych miesięcy trafi łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego. W praktyce oznacza to zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo aż do kwietnia 2027 roku.

Decyzja ta wywołała falę krytyki zarówno wśród demokratów, jak i części republikanów. Przeciwnicy podkreślają, że import paliwa z Rosji w obliczu trwających napięć międzynarodowych to kontrowersyjny ruch, który może mieć daleko idące konsekwencje polityczne.

Paliwo na rynku przed wyborami

Według doniesień „New York Post”, rosyjski olej napędowy może pojawić się na amerykańskim rynku jeszcze przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu, które odbędą się 3 listopada. Paliwo powinno dotrzeć tutaj w ciągu najbliższych dwóch tygodni, jeśli uda nam się wszystko załatwić – powiedziało gazecie jedno z amerykańskich źródeł. Rosja zadeklarowała wysłanie „znacznej” ilości paliwa.

Polityczna gra o ceny paliw

Cena benzyny i oleju napędowego, wykorzystywanego m.in. przez rolników i w transporcie kolejowym, to jeden z kluczowych tematów kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Republikanie walczą o utrzymanie większości w obu izbach, a decyzja prezydenta Trumpa może mieć istotny wpływ na nastroje wyborców.