Czy Rosja zaatakuje NATO? Jasna deklaracja prezydenta Finlandii

RMF24

Prezydent Finlandii Alexander Stubb w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Bild” wyraził przekonanie, że Rosja nie zdecyduje się na atak na NATO. Jednocześnie podkreślił, że Sojusz powinien być przygotowany na każdy możliwy scenariusz.

„Nie widzę na to ani dowodów, ani faktów”

W ostatnich tygodniach w Europie pojawiły się głosy ostrzegające przed możliwością rosyjskiego ataku na terytorium NATO w ciągu najbliższych lat. Prezydent Finlandii odniósł się do tych obaw w wywiadzie dla „Bilda”. Zapytany o ostrzeżenia z Berlina, że Władimir Putin może być zdolny do ataku na NATO do 2029 roku, Alexander Stubb odpowiedział: „Jeśli ktokolwiek ma taką kryształową kulę - to wspaniale. Ale po prostu nie widzę na to ani dowodów, ani faktów”.

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NATO to najpotężniejszy sojusz wojskowy świata

Stubb podkreślił, że nie wierzy, aby Rosja chciała zaatakować NATO.

„Nie wierzę, że Rosja kiedykolwiek chciałaby zaatakować najpotężniejszy sojusz wojskowy świata, NATO” – stwierdził prezydent Finlandii.

Dodał jednak, że nie oznacza to, iż można popaść w samozadowolenie. Nie mówię: „zrelaksuj się”. Zawsze należy być przygotowanym na najgorsze, aby temu zapobiec – podkreślił.

Według Stubba, NATO dysponuje ogromną siłą odstraszania, zarówno konwencjonalną, jak i rakietową czy jądrową. Nie ma sensu, aby jakiekolwiek mocarstwo na świecie testowało determinację tego sojuszu – podkreślił.

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Rosja zbyt osłabiona wojną na Ukrainie

Prezydent Finlandii zaznaczył, że Rosja ponosi obecnie zbyt wielkie straty na Ukrainie, by myśleć o otwarciu drugiego frontu.

„Po prostu nie mogę sobie wyobrazić, żeby nagle byli w stanie zmobilizować siły na dwa fronty” – powiedział fiński przywódca.

Jednocześnie Stubb nie spodziewa się, by Moskwa zakończyła wojnę w Ukrainie wyłącznie z powodu strat i problemów gospodarczych. Nigdy nie należy lekceważyć zdolności Rosjan do przetrwania trudnych czasów gospodarczych – zaznaczył.

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Europa powinna wspierać Ukrainę

Prezydent Finlandii powtórzył swój apel do Europy o wznowienie kontaktów z władzami rosyjskimi, ale jednocześnie podkreślił, że Ukraina ma dziś silniejszą pozycję niż kiedykolwiek wcześniej. Jego zdaniem kluczowe jest, by Europa nie przestawała wspierać Kijowa.

Musimy zrozumieć, że Ukraina jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa, jaką mamy przed Rosją. Jeśli Ukraina przegra, przegramy i my – powiedział Alexander Stubb.