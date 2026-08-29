RMF24

Tatiana Sterchowa, matka rosyjskiego żołnierza, który zginął w wojnie przeciwko Ukrainie, opublikowała emocjonalne nagranie skierowane do Władimira Putina. Kobieta oskarżyła władze o śmierć syna, mówiła o korupcji w armii i ostrzegła przed społecznym buntem.

Nagranie Sterchowej opublikował niezależny rosyjski portal „Chołod”. Kobieta powiedziała, że niedawno pochowała syna, na którego powrót czekała rok i osiem miesięcy.

Co się dzieje w naszej Rosji? Władimirze Władimirowiczu Putin, co wy robicie? Gubicie, zabijacie naszych chłopaków – mówiła.

Według jej relacji ciało syna wróciło z wojny bez głowy. Kobieta zwróciła się do Putina z pytaniem, czy władze chcą wojny domowej.

Wkrótce ją dostaniecie – powiedziała.

Sterchowa przekazała, że nie może uzyskać świadczenia pogrzebowego w wysokości 60 tys. rubli. Jak twierdzi, komisariat wojskowy zażądał oryginału dokumentu, który wcześniej został zabrany w związku z wystawianiem aktu zgonu.

Kobieta powiedziała też, że nie pozwoli na wysłanie na front swojego drugiego syna. Wezwała inne matki do sprzeciwu wobec wojny.

Mówią, że mobilizacja wkrótce nadejdzie. Oddam życie, nie oddam mojego drugiego syna. Nie oddam go! – stwierdza kobieta.

W dalszej części nagrania, matka pyta Putina, „kiedy to wszystko zatrzyma”.

Matka oskarża wojsko

W nagraniu padły także oskarżenia pod adresem rosyjskich dowódców. Sterchowa twierdziła, że żołnierze mają płacić za możliwość otrzymania przepustki lub uniknięcia skierowania na pierwszą linię frontu. Nazwała rosyjskich oficerów „piep...nymi szakalami”, którzy chcą wydusić z szeregowego żołnierza ostatnie pieniądze.

Podobne informacje pojawiały się już wcześniej w przestrzeni medialnej.

Według przytoczonych przez „The Moscow Times” szacunków Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), do czerwca 2026 roku rosyjskie straty w wojnie przeciw Ukrainie – obejmujące zabitych, rannych i zaginionych – mogły wynieść 1,4 mln osób. Zginęło co najmniej 450 tys. rosyjskich żołnierzy.