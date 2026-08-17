Czuć karmel i liście opadają z drzew. „Fałszywa jesień” w Wielkiej Brytanii

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Suche liście pokrywają parki, drzewa mają niemal nagie gałęzie, a w niektórych ogrodach już unosi się zapach kojarzony zwykle z październikiem. Do wielu regionów Anglii dotarła tzw. fałszywa jesień – zjawisko wywołane rekordowymi temperaturami i długotrwałą suszą.

W Southwark Park na południowym wschodzie Londynu ziemię pokrył w poniedziałek dywan żółtych, wysuszonych liści. Podobne widoki, charakterystyczne raczej dla końca października, można obserwować w wielu częściach Anglii – od Surrey na południu po Northumberland na północy.

W ogrodach Wentworth Castle w Południowym Yorkshire jesienny klimat jest wyczuwalny dosłownie. Opadające liście grujecznika japońskiego zaczęły wydzielać zapach jabłek w karmelu. Zwykle pojawia się on dopiero w październiku.

Drzewa bronią się przed utratą wody

Tim Upson z Królewskiego Stowarzyszenia Ogrodniczego wyjaśnił w rozmowie z dziennikiem „The Times”, że zrzucanie liści jest mechanizmem obronnym drzew.

Rośliny uruchamiają go w sytuacji, gdy tracą więcej wody, niż są w stanie pobrać z przesuszonej gleby. Ekspert zwrócił jednak uwagę, że niepokojący jest przede wszystkim termin tego zjawiska. W poprzednich latach „fałszywa jesień” pojawiała się później – bliżej końca września.

Tymczasem, jak podał w poniedziałek „The Times”, rządowi eksperci ostrzegli ministrów, że mogą być potrzebne dalsze restrykcje dotyczące zużycia wody. Wśród możliwych rozwiązań wymieniany jest m.in. zakaz mycia samochodów.

Według informacji gazety, pięć z 31 zbiorników retencyjnych w Anglii i Walii ma obecnie wyjątkowo niski poziom wody. W kolejnych siedmiu jest on wyraźnie niższy od normy. Najtrudniejsza sytuacja panuje na południowym zachodzie Anglii.

Susza objęła niemal trzy czwarte Anglii

Skalę problemu pokazują zdjęcia publikowane w ostatnich tygodniach przez brytyjskie media. Kościółek w Blackheath, na południowych obrzeżach Londynu, zwykle otaczają zielone błonia. Fotografie wykonane z dronów pokazują jednak wyschnięty teren, przypominający step.

Fragment zbiornika Hollow Pond w Leytonstone wysycha w związku z utrzymującą się w niektórych częściach Wielkiej Brytanii suszą (fot. Rex Features/East News)

Podobnie wygląda sytuacja w Wisley w hrabstwie Surrey, jednym z najsłynniejszych angielskich ogrodów. Deszcz nie spadł tam od dwóch miesięcy.

Susza obejmuje niemal trzy czwarte powierzchni Anglii i całą Walię. W Anglii strefą suszy objęto około 45 mln osób, a 27 mln mieszkańców musi liczyć się z ograniczeniami w korzystaniu z wody.