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Za szalupę służyła im lodówka. Rybacy dryfowali pięć dni po Pacyfiku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (06:29) Aktualizacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (06:40)

Dwóch rybaków po zatonięciu ich łodzi przez pięć dni dryfowało po Pacyfiku na przenośnej lodówce. Uratowała ich meksykańska marynarka około 240 kilometrów od wybrzeża stanu Chiapas, w pobliżu granicy z Gwatemalą.

Za szalupę służyła im lodówka. Rybacy dryfowali pięć dni po Pacyfiku
Sekretariat meksykańskiej marynarki/Secretaría de Marina/X, SEMAR México @SEMAR_mx /materiały udostępnione

53-letni Daniel Guerrero Martinez i jego towarzysz, 32-letni Jose Luis Portelas, wypłynęli na połów w ubiegły piątek. Dzień później po raz ostatni nawiązali kontakt z lądem. Ich zaginięcie zgłosili władzom krewni i koledzy ze stowarzyszenia rybackiego.

Po zatonięciu łodzi rolę szalupy ratunkowej spełnił niebieski pojemnik z materiału izolacyjnego, który wcześniej służył im za lodówkę do przechowywania złowionych ryb. Dzięki niemu udało im się utrzymać na powierzchni przez pięć dni.

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Obaj powiedzieli dziennikarzom, że przez ten czas niczego nie jedli ani nie pili. Brak opadów uniemożliwił im zbieranie wody deszczowej i przez cały czas wystawieni byli na promienie słoneczne.

Myślałem, że nigdy już nie zobaczę swojej rodziny – powiedział jeden z rozbitków, Daniel Guerrero Martinez.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Meksyk
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