Malezyjski himalaista zaginął podczas schodzenia ze szczytu Annapurny. Wiu Kin Chin należał do grupy prowadzonej przez francuskiego wspinacza Barobiana Michela Christiana. 49-latek stanął na szczycie 8091-metrowej góry we wtorek o godzinie 16:10. Jego koledzy zeszli do bazy, ale nie było wśród nich Wiu Kin China.

