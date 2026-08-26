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Co najmniej 15 niemowląt nie żyje. Tragiczny pożar szpitala w Pakistanie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 26 sierpnia (06:31)

Co najmniej 15 niemowląt zginęło w pożarze, który wybuchł w jednym ze szpitali w Islamabadzie, stolicy Pakistanu - podała w środę lokalna telewizja Geo TV. Ogień pojawił się na oddziale ginekologicznym placówki.

Co najmniej 15 niemowląt nie żyje. Tragiczny pożar szpitala w Pakistanie
/RMF FM

Geo TV informuje, że pożar w szpitalu Pakistan Institute of Medical Sciences został wywołany przez przez awarię klimatyzacji.

Pożar został już ugaszony, ale strażacy wciąż są na miejscu, schładzając pogorzelisko.

W chwili wybuchu ognia na oddziale ginekologicznym przebywało 16 niemowląt. Tylko jedno udało się udarować - przekazała pakistańska telewizja.

Więcej informacji wkrótce...


Źródło: RMF24
Tagi: pożar Pakistan
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