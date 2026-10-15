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Rosyjski Shahed uderzył w supermarket w obwodzie odeskim

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 15 października (13:23)

„Przerażający atak na na zwykły sklep w obwodzie odeskim. Rosja kontynuuje swój krwawy terror. To, co się dzieje, to celowa odpowiedź Rosji na sygnały, które otrzymuje z Ameryki” - napisał w komunikacie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do sieci trafiło nagranie z momentu uderzenia. Trzy osoby zostały ranne, zniszczone są samochody i budynek, na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. „Wszystkie niezbędne służby ratunkowe pracują na miejscu i udzielają pomocy” - dodał Zełenski. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow obwieścił za to w Moskwie, że „rosyjski olej napędowy już zaczął trafiać na rynki światowe” w wyniku porozumienia paliwowego Trumpa z Putinem.

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Rosyjski Shahed uderzył w supermarket w obwodzie odeskim
Zdj. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych /materiały udostępnione

Atak Putina na sklep w obwodzie odeskim

Dziś po południu Rosja uderzyła w zwykły supermarket w obwodzie odeskim. Poinformowała o tym Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i prezydent Wołodymyr Zełenski.  

„Przerażający atak na na zwykły sklep w obwodzie odeskim (...). Ważne jest, aby nasi partnerzy pomogli nam bronić się przed tym. Budynki mieszkalne, sklepy, energetyka i inna krytyczna infrastruktura są atakowane niemal bez przerwy. Ani jednej godziny spokoju” - napisał. 

Służby podały, że co najmniej trzy osoby zostały ranne, zniszczone są auta i budynek, ale cudem na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

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Rosja musi zakończyć rzeź, którą sama rozpoczęła i kontynuuje od 1695 dni. Więcej pieniędzy na finansowanie zabijania nie pomoże tego osiągnąć. Potrzebna jest siła, a Ameryka jest silniejsza niż rosyjski terror” - dodał, nawiązując do porozumienia paliwowego, które Donald Trump zawarł 9 października z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. 

Pieskow właśnie potwierdził w Moskwie, że rosyjski olej napędowy trafił na rynki 

Rosja ma dostarczyć  w trybie natychmiastowym 300 tys. ton oleju napędowego na globalny rynek, w tym amerykański. Obecnie uwalniane są wielkie ilości oleju napędowego. Ten olej napędowy zaczął trafiać na rynki światowe - obwieścił dziś w Moskwie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow na briefingu prasowym w Moskwie.


Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie

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