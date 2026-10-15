Atak Putina na sklep w obwodzie odeskim
Dziś po południu Rosja uderzyła w zwykły supermarket w obwodzie odeskim. Poinformowała o tym Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i prezydent Wołodymyr Zełenski.
„Przerażający atak na na zwykły sklep w obwodzie odeskim (...). Ważne jest, aby nasi partnerzy pomogli nam bronić się przed tym. Budynki mieszkalne, sklepy, energetyka i inna krytyczna infrastruktura są atakowane niemal bez przerwy. Ani jednej godziny spokoju” - napisał.
Służby podały, że co najmniej trzy osoby zostały ranne, zniszczone są auta i budynek, ale cudem na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.
„Rosja musi zakończyć rzeź, którą sama rozpoczęła i kontynuuje od 1695 dni. Więcej pieniędzy na finansowanie zabijania nie pomoże tego osiągnąć. Potrzebna jest siła, a Ameryka jest silniejsza niż rosyjski terror” - dodał, nawiązując do porozumienia paliwowego, które Donald Trump zawarł 9 października z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
Pieskow właśnie potwierdził w Moskwie, że rosyjski olej napędowy trafił na rynki
Rosja ma dostarczyć w trybie natychmiastowym 300 tys. ton oleju napędowego na globalny rynek, w tym amerykański. Obecnie uwalniane są wielkie ilości oleju napędowego. Ten olej napędowy zaczął trafiać na rynki światowe - obwieścił dziś w Moskwie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow na briefingu prasowym w Moskwie.