RMF24

„Przerażający atak na na zwykły sklep w obwodzie odeskim. Rosja kontynuuje swój krwawy terror. To, co się dzieje, to celowa odpowiedź Rosji na sygnały, które otrzymuje z Ameryki” - napisał w komunikacie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do sieci trafiło nagranie z momentu uderzenia. Trzy osoby zostały ranne, zniszczone są samochody i budynek, na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. „Wszystkie niezbędne służby ratunkowe pracują na miejscu i udzielają pomocy” - dodał Zełenski. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow obwieścił za to w Moskwie, że „rosyjski olej napędowy już zaczął trafiać na rynki światowe” w wyniku porozumienia paliwowego Trumpa z Putinem.

Atak Putina na sklep w obwodzie odeskim

Dziś po południu Rosja uderzyła w zwykły supermarket w obwodzie odeskim. Poinformowała o tym Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Przerażający atak na na zwykły sklep w obwodzie odeskim (...). Ważne jest, aby nasi partnerzy pomogli nam bronić się przed tym. Budynki mieszkalne, sklepy, energetyka i inna krytyczna infrastruktura są atakowane niemal bez przerwy. Ani jednej godziny spokoju” - napisał.

Służby podały, że co najmniej trzy osoby zostały ranne, zniszczone są auta i budynek, ale cudem na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

„Rosja musi zakończyć rzeź, którą sama rozpoczęła i kontynuuje od 1695 dni. Więcej pieniędzy na finansowanie zabijania nie pomoże tego osiągnąć. Potrzebna jest siła, a Ameryka jest silniejsza niż rosyjski terror” - dodał, nawiązując do porozumienia paliwowego, które Donald Trump zawarł 9 października z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Pieskow właśnie potwierdził w Moskwie, że rosyjski olej napędowy trafił na rynki

Rosja ma dostarczyć w trybie natychmiastowym 300 tys. ton oleju napędowego na globalny rynek, w tym amerykański. Obecnie uwalniane są wielkie ilości oleju napędowego. Ten olej napędowy zaczął trafiać na rynki światowe - obwieścił dziś w Moskwie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow na briefingu prasowym w Moskwie.