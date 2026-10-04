Ciało kobiety w hotelowym pokoju. Razem z nią wchodził żołnierz

RMF24

W pokoju hotelowym żołnierza USA na japońskiej wyspie Okinawa znaleziono ciało kobiety. Żołnierz został aresztowany pod zarzutem zabicia i okradzenia Japonki.

Żołnierz odpiera zarzuty

Ciało 39-letniej Japonki Anny Yagi odnaleziono w sobotę nad ranem czasu lokalnego. 20-letni David Bollard został zatrzymany następnego dnia w mieście Naha - poinformowała japońska agencja Kyodo.

Bollard służy w bazie Futenma na Okinawie. Zanim znaleziono zwłoki ofiary, mężczyznę widziano, gdy wchodził do hotelu wraz z Yagi. Według policji żołnierz podejrzany jest również o kradzież portfela i plecaka zabitej kobiety. Podejrzany zaprzecza zarzutom.

Japonia zwraca się do USA

W związku ze zdarzeniem MSZ Japonii przekazało protest na ręce ambasadora USA George'a Glassa. Premier Sanae Takaichi wezwała władze w Waszyngtonie do „maksymalnej współpracy” w toczącym się śledztwie, a także do zaprowadzenia „ścisłej dyscypliny” wśród amerykańskich żołnierzy i zaostrzenia rygoru wojskowego.

Ambasada USA w Tokio poinformowała w niedzielę na platformie X, że jest świadoma zaistniałej sytuacji, i zapewniła, że „rząd Stanów Zjednoczonych pozostaje w ścisłej współpracy z rządem Japonii i lokalnymi władzami”.

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Amerykańscy żołnierze w Japonii

Większość z ok. 19 tys. żołnierzy piechoty morskiej USA stacjonujących w Japonii jest rozmieszczonych na Okinawie. Według agencji Reutera zabójstwo kobiety może skomplikować starania Takaichi o relokację części żołnierzy do bazy w wiosce Henoko na tej samej wyspie.

Obecność sił amerykańskich na Okinawie, położonej około 600 km na wschód od Tajwanu, jest postrzegana przez Tokio i Waszyngton jako kluczowy element odstraszania potencjalnej agresji militarnej ze strony Chin.