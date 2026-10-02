Japonia zacieśnia relacje z Ukrainą. Ważna deklaracja ws. rakiet Patriot

RMF24

Japonia planuje wrócić do rozmów na temat dostarczania lub sprzedaży Ukrainie broni, w tym pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Poinformował o tym w rozmowie z agencją RBC-Ukraina japoński parlamentarzysta Itsunori Onodera podczas wizyty w Kijowie.

Itsunori Onodera, reprezentant Partii Liberalno-Demokratycznej i były minister obrony Japonii, zaznaczył, że Tokio musi brać pod uwagę przepisy ograniczające eksport broni. Zapowiedział jednak, że japoński rząd rozpocznie rozmowy na temat dalszych możliwości wsparcia Ukrainy.

W Japonii istnieją pewne ograniczenia prawne, a także ograniczenia na poziomie polityki państwowej. Jednak pod kierownictwem premiera Takaichi zamierzamy zainicjować wewnątrzrządowe dyskusje dotyczące dalszych kroków, wykorzystując tę wizytę jako katalizator – zaznaczył Onodera.

Według niego obecna wizyta w Ukrainie jest kontynuacją dialogu zapoczątkowanego już wcześniej przez oba państwa. 14 września do Ukrainy przybył z pierwszą wizytą przewodniczący Izby Reprezentantów parlamentu Japonii Eisuke Mori.

W ubiegłym tygodniu w Nowym Jorku doszło natomiast do spotkania premier Japonii Sanae Takaichi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Tym razem do Kijowa przyjechała misja ds. strategii obronnej rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej. Jej przedstawiciele również spotkali się z Zełenskim.

Onodera ocenił, że relacje między Japonią a Ukrainą są coraz bliższe.

Mam wrażenie, że obecnie znajdujemy się na etapie, na którym relacje oparte na zaufaniu między Japonią a Ukrainą nieustannie się umacniają. Jeśli chodzi o rozwój tych relacji w przyszłości, planujemy przeprowadzić odpowiednie konsultacje z rządem Japonii w oparciu o wyniki obecnej wymiany poglądów – podkreślił Onodera.

Ukraina potrzebuje pocisków do Patriotów

Jednym z najważniejszych tematów rozmów dotyczących pomocy wojskowej dla Ukrainy pozostaje wzmocnienie obrony powietrznej. Według przedstawianych przez stronę ukraińską szacunków na nadchodzącą zimę Kijów potrzebuje co najmniej 300 pocisków przechwytujących do systemów Patriot.

Wołodymyr Zełenski mówił wcześniej, że Ukraina próbuje pozyskać amunicję od wielu państw. Jak podkreślał, chodzi m.in. o gromadzenie po jednej lub dwóch rakiet od poszczególnych przywódców, aby w ten sposób zebrać łącznie około 100 pocisków. Wskazywał jednocześnie, że Stany Zjednoczone pozostają jedynym państwem, które mogłoby zapewnić pomoc na dużą skalę. Pod koniec września Zełenski ogłosił, że Stany Zjednoczone podjęły decyzję o przekazaniu Kijowowi licencji na produkcję rakiet Patriot.

Wcześniej agencja Reutera informowała, że w nowym pakiecie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy nie znalazły się rakiety do systemów Patriot. Jednocześnie administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ma zamiar przeznaczyć na pomoc dla Ukrainy całe 400 mln dolarów, które wcześniej zostały zatwierdzone przez Kongres.