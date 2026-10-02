Japonia zaciska sankcyjną pętlę wokół rosyjskiej floty cieni

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Japonia ogłosiła nowy pakiet sankcji gospodarczych wobec Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę. Restrykcje obejmują m.in. 35 statków tzw. floty cieni, wykorzystywanych do transportu rosyjskiej ropy i obchodzenia międzynarodowych ograniczeń. Tokio może też pomóc Kijowowi pozyskać cenne pociski do systemów Patriot.

„Mając na uwadze obecną sytuację międzynarodową wokół Ukrainy oraz w celu wniesienia przez nasz kraj wkładu w międzynarodowe wysiłki na rzecz pokoju, podjęto decyzję o wdrożeniu środków uzgodnionych przez główne państwa (grupę G7 – red.)” – przekazał japoński rząd w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez ministerstwo spraw zagranicznych.

Władze w Tokio wprowadziły obowiązek uzyskiwania przez wspomniane 35 statków zezwoleń na usługi logistyczne i finansowe oraz transakcje kapitałowe i pożyczki związane z tymi jednostkami. Jak podkreślono, statki te „transportując rosyjską ropę, pomagają w omijaniu sankcji”.

Rosyjska flota cieni na światowych morzach (Ilustracja: Michał Czernek) / PAP

Zamrożone aktywa i ograniczenia eksportowe

Japonia zdecydowała też o zamrożeniu aktywów 33 rosyjskich organizacji oraz dziewięciu osób. Kontrolą objęto płatności, umowy depozytowe i pożyczki.

Nowe regulacje zakazują ponadto eksportu do czterech podmiotów z państw trzecich, które mają wspierać obchodzenie restrykcji handlowych. Tokio ograniczy również dostawy produktów mogących wzmacniać rosyjski przemysł.

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Celem sankcji jest ograniczenie możliwości finansowania przez Kreml wojny prowadzonej od lutego 2022 roku. Decyzja wpisuje się w działania państw G7, w tym Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Stosunki Japonii i Rosji dodatkowo zaostrzyły się po sierpniowej wizycie Władimira Putina na spornym Etorofu w archipelagu Kurylów. Na początku września Tokio zażądało też usunięcia pomnika odsłoniętego w Chabarowsku, upamiętniającego zwycięstwo ZSRR w II WŚ. Przedstawia on radzieckiego żołnierza rozbijającego kamień z chryzantemą – symbolem kojarzonym z japońską rodziną cesarską.

Rozmowy o wsparciu wojskowym Ukrainy

Japonia planuje wznowić rozmowy dotyczące przekazania lub sprzedaży Ukrainie uzbrojenia, w tym pocisków przechwytujących do systemów Patriot – poinformował pod koniec września wizytujący Kijów Itsunori Onodera, parlamentarzysta rządzącej Japonią Partii Liberalno-Demokratycznej i były minister obrony. Jego wypowiedź cytuje ukraińska agencja RBC-Ukraine.

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W Japonii obowiązują pewne ograniczenia prawne, a także ograniczenia na poziomie polityki państwa. Jednak pod przywództwem premier Takaichi zamierzamy rozpocząć międzyrządowe rozmowy o dalszych krokach, wykorzystując tę wizytę jako impuls – powiedział Onodera.

Polityk podkreślił, że relacje Japonii i Ukrainy stale się umacniają.

Według przedstawianych przez stronę ukraińską szacunków na nadchodzącą zimę Kijów potrzebuje co najmniej 300 pocisków przechwytujących do systemów Patriot.