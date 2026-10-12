Ciało Kaszpirowskiego transportowane przez Polskę. Zostanie pochowany w Ukrainie

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Ciało Anatolija Kaszpirowskiego, znanego z telewizyjnych seansów „uzdrawiania” w schyłkowym ZSRR, ma zostać pochowane w ukraińskiej Winnicy. Trumna jest transportowana z Rosji przez Stambuł i Warszawę – przekazał jego bratanek, cytowany przez agencję TASS.

Transport przez Stambuł, Warszawę i Kijów

Według krewnego Kaszpirowskiego trumna znajdowała się w niedzielę na terminalu w Stambule. Jej przylot do Warszawy ma nastąpić późno w nocy.

Następnie ciało ma zostać przewiezione koleją do Kijowa, a stamtąd do Winnicy w środkowej Ukrainie.

Bratanek zmarłego powiedział również w rozmowie z rosyjskim portalem RBK, że Kaszpirowski jeszcze za życia prosił, by część jego prochów została przeniesiona do Winnicy. W tym mieście pochowana jest jego matka. Druga część ma pozostać w Rosji.

Telewizyjny uzdrowiciel ZSRR

Anatolij Kaszpirowski zmarł 3 października w wieku 87 lat. Przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie akcji serca. Oficjalna ceremonia pożegnania odbyła się 8 października na Cmentarzu Trojekurowskim w Moskwie.

Kaszpirowski urodził się w 1939 roku we wsi Stawnycia w obwodzie chmielnickim, na terenie ówczesnej Ukraińskiej SRR. Studiował w instytucie medycznym w Winnicy, gdzie później przez wiele lat pracował.

Sławę zdobył pod koniec lat 80. i na początku lat 90. dzięki emitowanym w telewizji seansom, podczas których deklarował, że potrafi wpływać na zdrowie widzów.