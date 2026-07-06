Chiny wystrzeliły pocisk rakietowy z okrętu podwodnego

RMF24

Chiny przeprowadziły w poniedziałek próbę rakietową. Marynarka wojenna wystrzeliła z okrętu podwodnego strategiczny pocisk z atrapą głowicy bojowej – poinformowała państwowa agencja prasowa Xinhua.

„Próba rakietowa to rutynowy element corocznych szkoleń wojskowych, o którym wcześniej powiadomiono zainteresowane państwa. Test jest zgodny z prawem międzynarodowym i nie jest wymierzony w żaden konkretny kraj ani cel” – napisano w oficjalnym komunikacie.

Chińskie dowództwo wojskowe potwierdziło, że ćwiczenia przeprowadzono z wykorzystaniem jednostki o napędzie nuklearnym. Pekin nie ujawnił jednak dokładnego typu testowanej broni ani szczegółowych współrzędnych miejsca. Według komunikatu pocisk wystrzelono punktualnie o godzinie 12.01 czasu lokalnego (godz. 6.01 w Polsce), po czym ładunek „precyzyjnie spadł w wyznaczonym obszarze morskim”.

Stanowcza reakcja Australii, Japonii i Nowej Zelandii

Z danych nowozelandzkiej firmy analitycznej Starboard Maritime Intelligence wynika, że w celu monitorowania trajektorii pocisku Chiny znacznie wcześniej rozmieściły na Pacyfiku trzy okręty - podała agencja Reutera.

Australijska ministra spraw zagranicznych Penny Wong, która potwierdziła otrzymanie notyfikacji od władz ChRL, uznała wystrzelenie rakiety za wydarzenie „destabilizujące”.

Australia jasno stwierdziła, że (...) próba następuje w kontekście szybkiej rozbudowy swego potencjału militarnego przez Chiny – podkreśliła szefowa dyplomacji.

Rząd Japonii wezwał władze ChRL do „przemyślenia” prowadzonych działań rakietowych, argumentując, że zagrażają one bezpieczeństwu. Tokio w wydanym oświadczeniu przekazało „poważne zaniepokojenie” nasilającą się chińską aktywnością militarną.

O swoim „głębokim zaniepokojeniu” poinformowały również władze Nowej Zelandii.

Strategiczny traktat obronny

Jak zwracają uwagę media, test zbiegł się w czasie z zawarciem w poniedziałek przez Australię i Fidżi strategicznego traktatu obronnego „Ocean of Peace”, który zobowiązuje oba kraje do udzielenia sobie wzajemnej pomocy w przypadku ataku na którekolwiek z nich.

Pod koniec czerwca władze w Canberze podpisały także porozumienie z Vanuatu. Na jego mocy Australia ma być konsultowana w sprawie wszelkich inwestycji stron trzecich w infrastrukturę krytyczną tego państwa wyspiarskiego na Pacyfiku i pozostanie preferowanym partnerem tego kraju w dziedzinie bezpieczeństwa i działań policyjnych. W ocenie analityków dokumenty te mają znacząco ograniczać wpływy militarne Chin w regionie.

ChRL od lat intensywnie modernizuje swoje siły zbrojne, ze szczególnym naciskiem na rozbudowę floty okrętów podwodnych wyposażonych w pociski balistyczne. Poprzedni test chińskiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego, który odbył się w 2024 roku, również wywołał stanowczą krytykę państw wyspiarskich.