​Chiny zaproponowały Wielkiej Brytanii rozpoczęcie rozmów na temat umowy o wolnym handlu, która miałaby obowiązywać po wystąpieniu tego kraju z Unii Europejskiej - powiedział przebywający z wizytą w Pekinie szef brytyjskiego MSZ Jeremy Hunt. Po spotkaniu z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi Hunt powiedział, że Pekin zaproponował, by "otworzyć dyskusje w sprawie możliwej umowy o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a Chinami" dotyczącej sytuacji po Brexicie. "To jest coś, co przyjmujemy z zadowoleniem i powiedzieliśmy, że się temu przyjrzymy" - oświadczył Hunt, który objął stanowisko szefa brytyjskiego MSZ w tym miesiącu po rezygnacji Borisa Johnsona.

