Od 1 lipca do bazyliki Świętego Marka w Wenecji będzie można wejść tylko po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji online. Rośnie też cena biletu wstępu: z 6 do 10 euro. Obydwie decyzje mają związek z walką z nasilającym się zjawiskiem tzw. nadmiernej turystyki w tym włoskim mieście.

Bazylika Świętego Marka w Wenecji / Shutterstock

Bilety wstępu do słynnej, liczącej około tysiąc lat bazyliki Świętego Marka w Wenecji będą imienne. Ma to zapobiec ich odsprzedawaniu. Z tym biletem można będzie wejść także do 40 innych zabytkowych kościołów w tym mieście.

Cennik jest zgodny z innymi podobnymi miejscami we Włoszech i nie tylko; od katedry w Mediolanie po Opactwo Westminsterskie - wyjaśnia administrator bazyliki Bruno Barel.

Bezpłatnie do kościoła będą mogły wejść wycieczki szkolne z nauczycielami, dzieci w wieku do 10 lat, a także mieszkańcy diecezji weneckiej.