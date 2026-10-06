RMF24

Jak poinformowały niemieckie media, August Hanning, były szef wywiadu Niemiec zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa.

Jak donoszą niemieckie media, prokuratura aresztowała byłego szefa wywiadu Augusta Hanninga pod zarzutem szpiegostwa i zdrady stanu. Zarzuty obejmują także ujawnienie tajemnic państwowych i pracę w charakterze agenta dla obcego państwa.

Jak donosi „Bild” Hanning miał kupować tajne informacje od byłego pracownika kierownictwa BND. Jego celem była odsprzedaż tych informacji w ramach działalności konsultingowej. „Bild” pisze także, że Hanning miał powiązania z Rosją i Chinami, w tym z tamtejszymi agencjami rządowymi. Gazeta przypomina też, że zatrzymany miał problemy finansowe.

Policja aresztowała Hanninga we wtorek rano w jego domu w Nordwalde, niedaleko miasta Münster.

W doniesieniach mowa jest także o aresztowaniu byłego wysoko postawionego pracownika BND pod zarzutem pomagania i podżegania do zdrady stanu i szpiegostwa przeciwko państwu. Pracownik ten to według mediów Manfred D. Został on zatrzymany w Bawarii. Pełnił on funkcję szefa sztabu Hanninga, gdy ten piastował stanowisko szefa wywiadu.

Służby wpadły na trop Hanninga podczas śledztwa w sprawie Christiny Block, pochodzącej z Hamburga bizneswoman, która, według śledczych, zleciła pobicie ojca swoich dzieci i porwanie ich z Danii do Niemiec. Wcześniej sąd pozbawił ją prawa do kontaktu z dziećmi.

Kim jest August Hanning?

W latach 1998–2005 Hanning stał na czele niemieckiej służby wywiadu zagranicznego BND. Został powołany za rządów kanclerza Gerharda Schrödera. Od 2005 do 2009 roku, pełnił funkcję sekretarza stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Po przejściu w stan spoczynku Hanning działał w sektorze prywatnym jako doradca.