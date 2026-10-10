Były gwiazdor UFC ranny w krwawej zasadzce w Kongu. Kulisy tajnej operacji

RMF24

W połowie września siły Vectus Global, firmy założonej przez Erika Prince’a, poniosły dotkliwą porażkę we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Wśród rannych znalazł się były zawodnik UFC – Tim Kennedy.

Jak podaje agencja Reutera, 17 września oddziały Vectus Global wpadły w zasadzkę w prowincji Południowe Kivu w Demokratycznej republice Konga. Według relacji zginęło lub zostało rannych co najmniej 20 osób – w tym siedmiu Kongijczyków, były członek sił specjalnych Nowej Zelandii oraz dwóch zagranicznych kontraktorów.

Wśród rannych znalazł się Tim Kennedy, były wojskowy i gwiazda mieszanych sztuk walki, który przeżył atak z trzema ranami postrzałowymi w nogę. Obecnie przebywa na leczeniu w USA.

Kim jest Erik Prince i czym zajmuje się Vectus Global?

Erik Prince to postać doskonale znana w świecie prywatnych firm wojskowych. Jako założyciel nieistniejącej już Blackwater, Prince od lat angażuje się w konflikty zbrojne na całym świecie. Jego obecna firma, Vectus Global, świadczy usługi konsultingowe i ochroniarskie w miejscach ogarniętych wojną – od Haiti po Afrykę.

W Kongu Prince miał pomóc w zabezpieczeniu strategicznego miasta Uvira oraz usprawnić pobór dochodów z bogatych złóż minerałów, które od dekad są łupione przez różne grupy zbrojne.

Według informacji uzyskanych przez agencja Reutera siły Vectus Global zostały zaatakowane podczas przemieszczania się między lokalizacjami. Stopień zaawansowania zasadzki wskazuje na możliwy udział wojsk rwandyjskich, które od lat są oskarżane przez ONZ i Zachód o wspieranie rebeliantów M23. Rwanda stanowczo temu zaprzecza, ale walki o kontrolę nad bogatymi w minerały terenami wschodniego Konga nie ustają.

Tim Kennedy – wojownik, podcaster, celebryta

Tim Kennedy to nie tylko były Zielony Beret i zawodnik UFC, ale także popularny podcaster i influencer. Jego media społecznościowe śledzą miliony fanów, a sam Kennedy często dzieli się przemyśleniami na temat polityki, kultury i życia rodzinnego. O swojej misji w Kongu nie informował publicznie – szczegóły operacji do dziś owiane są tajemnicą.

Kennedy stoczył w latach 2013-2017 24 pojedynki w UFC. 18 z nich wygrał.