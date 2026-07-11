Burmistrz Berlina się poddaje. Pogrążyły go nowe publikacje

RMF24

Burmistrz Berlina Kai Wegner nie będzie walczył o reelekcję w zaplanowanych na wrzesień lokalnych wyborach. Polityk zrezygnował ze startu. Media ujawniły, że kłamał on na temat swoich działań w trakcie styczniowego blackoutu na południu miasta.

Blackout w Berlinie i działania Wegnera

Na początku stycznia na skutek podpalenia w południowym Berlinie doszło do kilkudniowej awarii sieci energetycznej (blackout). W trakcie fali mrozów prądu przez kilka dni nie miało 100 tys. ludzi.

Media ujawniły wtedy, że Wegner na początku kryzysu grał w tenisa ze swoją partnerką, choć wcześniej twierdził, że po wystąpieniu awarii skupił się na koordynacji działań naprawczych.

Chadecki polityk w zimie przeprosił i tłumaczył, że „chciał oczyścić głowę”, a jego telefon „ciągle był włączony”. To nie uspokoiło jednak części wzburzonych mieszkańców i opozycji, która wzywała go do dymisji.

Sprawa ponownie sięgnęła w Berlinie pierwszych stron gazet w lipcu. Dziennik „Tagesspiegel” we wtorek opublikował materiał, w którym ujawnił, że burmistrz skłamał, twierdząc, że w pierwszym dniu blackoutu prowadził rozmowy telefoniczne już nad ranem.

Burmistrz: Nie jestem już w stanie

W reakcji na te doniesienia 53-letni polityk oświadczył w piątek, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Nie jestem już w stanie przebić się ze swoim przekazem, jedna dyskusja przesłania wszystko pozostałe - powiedział na konferencji prasowej.

Burmistrz pozostanie na stanowisku do utworzenia nowej koalicji po wyborach w Berlinie, które zaplanowane są na 20 września.

Wegner, należący do CDU, jest burmistrzem Berlina od 2023 roku. W stolicy Niemiec chadecy współrządzą od tego czasu z socjaldemokratyczną SPD.

Słabe notowania partii burmistrza

Zgodnie z sondażem Infratest dimap opublikowanym 1 lipca CDU jest obecnie w Berlinie dopiero czwartą partią pod względem popularności. Na chadeków zamierza głosować 17 proc. wyborców, czyli o ponad 11 punktów procentowych mniej niż w 2023 roku. Część mediów i członków CDU spadki sondażowe wiąże z kontrowersjami związanymi z Wegnerem i blackoutem.

Według sondaży na prowadzeniu w niemieckiej stolicy znajduje się Lewica z wynikiem 20 proc. Drudzy są Zieloni (19 proc.), a trzecia prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) (18 proc.). W czołowej piątce jest jeszcze SPD (13 proc.)