Brytyjski premier Boris Johnson i jego żona Carrie poinformowali o narodzinach ich drugiego dziecka, dziewczynki. To siódmy potomek brytyjskiego szefa rządu.

Boris Johnson / NEIL HALL / PAP/EPA

"Premier i pani Johnson są zachwyceni, że mogą ogłosić narodziny zdrowej dziewczynki w londyńskim szpitalu. Zarówno matka, jak i córka mają się bardzo dobrze. Para chciałaby podziękować genialnemu zespołowi położniczemu NHS za opiekę i wsparcie" - przekazała rzeczniczka Johnsona.

W lipcu Carrie Johnson informowała, że spodziewa się kolejnego dziecka. Ujawniła również, że w styczniu tego roku poroniła.



Pierwsze dziecko Carrie i Borisa Johnsonów urodziło się w kwietniu 2020 r., krótko po tym, jak brytyjski premier wyszedł ze szpitala po ciężkim zakażeniu koronawirusem. Chłopiec otrzymał imiona Wilfred Lawrie Nicholas - pierwsze dwa są na cześć dziadków pary, a Nicholas to podziękowanie dla dwóch lekarzy, Nicka Price'a i Nicka Harta, którzy leczyli Johnsona na oddziale intensywnej terapii.



57-letni Johnson i 33-letnia Carrie Symonds pobrali się w maju tego roku podczas małej, przeprowadzonej w sekrecie ceremonii w Katedrze Westminsterskiej. Johnson stał się w ten sposób pierwszym od prawie 200 lat brytyjskim premierem, który wziął ślub podczas sprawowania urzędu.



To trzecie małżeństwo Johnsona. W młodości ożenił się z Allegrą Mostyn-Owen, z którą nie miał dzieci, a z drugą żoną Mariną Wheeler, z którą był małżeństwem przez ponad ćwierć wieku, ma ich czworo. Johnson ma także jedno nieślubne dziecko z konsultantką Helen Macintyre. Dopiero we wrześniu tego roku przyznał, ile ma dzieci, przecinając w ten sposób trwające od wielu lat domysły.