Jadący na hulajnodze elektrycznej w centrum Bordeaux 25-letni mężczyzna zginął, a jego pasażerka została ciężko ranna, gdy zostali w niedzielę ok. godz. 3. potrącił ich samochód, który uciekł z miejsca wypadku - podała policja.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Według obecnych ma miejscu wypadku strażaków mężczyzna zginął na miejscu, a 18-latka została w ciężkim stanie przewieziona do szpitala uniwersyteckiego w mieście.

W ostatnich miesiącach we Francji doszło do wielu wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg.



We wrześniu młody człowiek zginął w zderzeniu samochodem na drodze w pobliżu Bethune, do podobnego wypadku doszło w centrum Reims, gdzie zginęła kobieta.