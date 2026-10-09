Bombardowanie Los Angeles? Donald Trump tłumaczy się ze swoich słów

Donald Trump w czwartek tłumaczył, że jego słowa o zniszczeniu San Diego i Los Angeles miały jedynie służyć zwróceniu uwagi, że wyższe ceny benzyny to niska cena za to, że Iran nie będzie miał broni jądrowej.
Trump: Tylko porównałem sytuację
„Fałszywe i sztuczne media próbują mówić, że zachęcam wroga do zbombardowania San Diego i Los Angeles, podczas gdy w rzeczywistości mówiłem o tym, że tymczasowy wzrost cen benzyny jest niewielką ceną za to, by Iran nie posiadał broni nuklearnej i jeśli chcecie zobaczyć naprawdę wysoką cenę, to wyobraźcie sobie, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby zbombardowali San Diego i/lub Los Angeles” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.
„Tylko porównałem sytuację, w której przez krótki czas płacimy trochę więcej za benzynę, z bombardowaniem naszych największych miast” - dodał.
„Wszyscy to zrozumieli, podobnie jak fałszywe media, ale mimo to one nadal utrzymują, że proszę wroga o zbombardowanie dwóch miast, które kocham” - dodał. Zarzucił mediom, że są zdegenerowane.
Trump o „niewielkiej cenie do zapłacenia”
Oburzenie części opinii publicznej w USA wywołały poniedziałkowe słowa Trumpa podczas wystąpienia w Nebrasce.
Pamiętajcie, że w przypadku wojny to wszystko jest sztuczne, ceny są tylko trochę wyższe, to niewielka cena do zapłacenia - powiedział wówczas Trump.
To niewielka cena za zapewnienie bezpieczeństwa światu i naszemu krajowi. Mogliby zniszczyć całe miasto. Niech zniszczą Los Angeles, niech zniszczą San Diego. To bardzo mała cena do zapłacenia i wkrótce będzie po wszystkim — dodał prezydent.
Jego wypowiedź potępili m.in. przedstawiciele władz Kalifornii. Gubernator tego stanu, Demokrata Gavin Newsom, zarzucił Trumpowi, że jest „chory psychicznie”.