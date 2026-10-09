Bombardowanie Los Angeles? Donald Trump tłumaczy się ze swoich słów

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„Fałszywe i sztuczne media próbują mówić, że zachęcam wroga do zbombardowania San Diego i Los Angeles” - napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Prezydent USA tłumaczy się w ten sposób ze swoich wcześniejszych słów, które wywołały burzę.

Donald Trump w czwartek tłumaczył, że jego słowa o zniszczeniu San Diego i Los Angeles miały jedynie służyć zwróceniu uwagi, że wyższe ceny benzyny to niska cena za to, że Iran nie będzie miał broni jądrowej.

Trump: Tylko porównałem sytuację

„Fałszywe i sztuczne media próbują mówić, że zachęcam wroga do zbombardowania San Diego i Los Angeles, podczas gdy w rzeczywistości mówiłem o tym, że tymczasowy wzrost cen benzyny jest niewielką ceną za to, by Iran nie posiadał broni nuklearnej i jeśli chcecie zobaczyć naprawdę wysoką cenę, to wyobraźcie sobie, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby zbombardowali San Diego i/lub Los Angeles” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

„Tylko porównałem sytuację, w której przez krótki czas płacimy trochę więcej za benzynę, z bombardowaniem naszych największych miast” - dodał.

„Wszyscy to zrozumieli, podobnie jak fałszywe media, ale mimo to one nadal utrzymują, że proszę wroga o zbombardowanie dwóch miast, które kocham” - dodał. Zarzucił mediom, że są zdegenerowane.

Padło pytanie o zmianę rządu w Polsce. Trump odpowiedział RMF FM „Kocham Polaków, prezydent (Polski, Karol Nawrocki – przyp. red.) jest moim wielkim przyjacielem” – w ten sposób prezydent USA Donald Trump odpowiedział na pytanie o doniesienia na temat domniemanego dążenia przez niego do zmiany rządu w Polsce.…

Trump o „niewielkiej cenie do zapłacenia”

Oburzenie części opinii publicznej w USA wywołały poniedziałkowe słowa Trumpa podczas wystąpienia w Nebrasce.

Pamiętajcie, że w przypadku wojny to wszystko jest sztuczne, ceny są tylko trochę wyższe, to niewielka cena do zapłacenia - powiedział wówczas Trump.

„Pomarańczowa zaraza” w Parlamencie Europejskim. Rzeźba Donalda Trumpa wywołała oburzenie „Pomarańczowa zaraza” – tak zatytułowana jest rzeźba duńskiego artysty Jensa Galschiota, którą zaprezentowano w Parlamencie Europejskim. Przedstawia nagiego prezydenta USA Donalda Trumpa siedzącego na ramionach innego mężczyzny. Instalacja wywołała…

To niewielka cena za zapewnienie bezpieczeństwa światu i naszemu krajowi. Mogliby zniszczyć całe miasto. Niech zniszczą Los Angeles, niech zniszczą San Diego. To bardzo mała cena do zapłacenia i wkrótce będzie po wszystkim — dodał prezydent.

Jego wypowiedź potępili m.in. przedstawiciele władz Kalifornii. Gubernator tego stanu, Demokrata Gavin Newsom, zarzucił Trumpowi, że jest „chory psychicznie”.