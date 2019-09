Funkcjonariusz z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, w trakcie urlopu w Egipcie uratował topiącą się dziewczynkę. 5-latka krztusiła się i w pewnym momencie zniknęła pod wodą. Nikt z osób będących w jej pobliżu nie zareagował.

Policjant z Poznania uratował tonącą dziewczynkę / Policja

Do zdarzenia doszło w jednym z kurortów w egipskiej Hurghadzie, gdzie na wakacjach przebywa sierżant sztabowy Patryk Chrastek. Kiedy kąpał się w basenie pełnym ludzi, zauważył krztuszącą się dziewczynkę, która nagle zanurzyła się pod wodą. Nikt z osób będących w jej pobliżu nie zareagował. Sierżant podpłynął do topiącej się dziewczynki, wyciągnął spod wody i odholował do brzegu.

Na brzegu 5-letnia dziewczynka zaczęła wypluwać wodę i łapać oddech. Była bardzo zdenerwowana i przestraszona. Po chwili podbiegł do niej niczego nieświadomy tata. Jak się okazało dziewczynka odpłynęła od rodziców, korzystając z chwili nieuwagi.



Patryk Chrastek jest funkcjonariuszem Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu / Policja

Gdyby nie czujność i szybka reakcja funkcjonariusza, wakacje dla rodziny dziewczynki mogły zakończyć się tragicznie. Chociaż wakacje dobiegły końca, przypominamy i zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą i zwracaniu szczególnej uwagi na korzystające z niej dzieci.