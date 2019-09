Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Lubinie. Motocyklista uderzył w wózek z dzieckiem, który przez pasy dla pieszych prowadziła 78-letnia kobieta. Sprawca zbiegł.

Motocyklista wjechał w dziecięcy wózek i uciekł



Przez przejście dla pieszych w Lubinie na Dolnym Śląsku przechodziła 78-letnia kobieta z wózkiem, w którym znajdowała się jej czteromiesięczna wnuczka.

Przejeżdżający motocyklista nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie i uderzył w wózek dziecięcy, po czym odjechał.

Choć sytuacja wyglądało bardzo groźnie, na szczęście ani dziecku, ani jego babci nic poważnego się nie stało. Całą sytuację nagrał kamerą samochodową świadek zdarzenia, który przekazał nagranie policjantom. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, mundurowi ustalili, że podejrzanym o ten czyn jest 26-letni mieszkaniec Lubina - mówi sierż. szt. Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji.

Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania motorem. Teraz 26-latkowi grozi kara do 5000 złotych grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat.