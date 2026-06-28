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Przetaczająca się przez Europę od 21 czerwca fala upałów spowodowała ponad 1,3 tysiąca dodatkowych zgonów - poinformował szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Według danych organizacji nawet 150 milionów Europejczyków zmaga się z niebezpiecznymi upałami.

Czerwiec 2026 roku zapisze się na kartach historii jako jeden z najgorętszych miesięcy, jakie kiedykolwiek odnotowano w Europie. Od połowy miesiąca kontynent mierzy się z bezprecedensową falą upałów, która nie tylko bije kolejne rekordy temperatur, ale także niesie ze sobą tragiczne skutki. Jak poinformował w niedzielę szef Światowej Organizacji Zdrowia, od 21 czerwca z powodu upałów życie straciło już ponad 1,3 tysiąca osób. To dramatyczny bilans, który z każdym dniem może się powiększać.

Klimatyczne alarmy: Europa najszybciej się ociepla

Europa jest dziś najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie. Zmiany klimatyczne sprawiają, że fale gorąca, które jeszcze niedawno określano mianem „historycznych”, obecnie pojawiają się niemal każdego roku. Eksperci podkreślają, że infrastruktura europejskich miast, domów, szkół czy miejsc pracy nie jest przystosowana do tak ekstremalnych temperatur. Brak klimatyzacji, niewystarczająca izolacja budynków i niewielka liczba terenów zielonych potęgują skutki upałów.

Fale upałów nazywane są przez specjalistów „cichymi zabójcami”. Wysoka temperatura szczególnie zagrażaja osobom starszym, przewlekle chorym i dzieciom. Przegrzanie organizmu może prowadzić do udaru cieplnego, odwodnienia, a nawet śmierci.

Francja, Niemcy, Czechy – rekordy i dramatyczne statystyki

Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie we Francji, gdzie – jak informuje Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego – od minionej środy odnotowano aż tysiąc zgonów więcej niż w poprzednich miesiącach. Fala upałów, która właśnie dobiega końca, okazała się najintensywniejsza w historii pomiarów.

Rekordowe temperatury zarejestrowano także w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Czechach. W wielu miejscach słupki rtęci przekraczały 40 stopni Celsjusza, a nocą temperatura nie spadała poniżej 25 stopni. Fala upałów nie ominęła także Polski.

WHO i rządy w stanie gotowości

Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia, że współpracuje z państwami członkowskimi, by przeciwdziałać skutkom ekstremalnych upałów. W centrum działań znajduje się przygotowanie na kolejne fale gorąca oraz wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej. Eksperci apelują o wdrażanie długofalowych strategii adaptacyjnych, takich jak modernizacja budynków, rozwój terenów zielonych w miastach czy edukacja społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z upałami.