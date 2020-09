Fala groźnych pożarów, które nawiedziły zachodnie amerykańskie stany, zniszczyła tysiące obiektów i pogorszyła znacznie jakość powietrza. Dym dotarł na wschodnie wybrzeże, do Nowego Jorku, a nawet do Europy. Bezpośrednie straty szacuje się na 20 miliardów dolarów. W wyniku pożogi zmarło co najmniej 29 osób. Złapano też kilkunastu podpalaczy.

