Senator Partii Demokratycznej Bernie Sanders został we wtorek hospitalizowany w związku z bólem w klatce piersiowej - poinformował w środę jego sztab wyborczy. Sanders zawiesił do odwołania walkę o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich w USA w 2020 roku.

Bernie Sanders / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Jak sprecyzowano w komunikacie, 78-letni senator trafił do szpitala z bólem w klatce piersiowej; lekarze wszczepili mu dwa stenty w związku z niedrożnością jednej z tętnic.



Senator Sanders rozmawia i jest w dobrym nastroju - przekazał w oświadczeniu przedstawiciel sztabu polityka Jeff Weaver. Będzie odpoczywał przez kilka następnych dni - dodał.



Weaver poinformował, że sztab "do odwołania" anulował wszystkie wydarzenia i wystąpienia, w których senator miał wziąć udział. Będziemy informowali o tym co się dzieje - zapewnił.



Sanders, senator ze stanu Vermont, jest najstarszym kandydatem starającym się o nominację Demokratów w wyścigu o Biały Dom. Określa się jako "demokratyczny socjalista".



Największe szanse na zdobycie nominacji Partii Demokratycznej do walki z prezydentem Donaldem Trumpem o fotel prezydenta, ma obecnie były wiceprezydent USA, 76-letni Joe Biden.