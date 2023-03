Bundestag uchwalił reformę ordynacji wyborczej, która ma ograniczyć liczbę zasiadających w niemieckim parlamencie posłów. To jeszcze nie koniec batalii o zmniejszenie rozrastającego się wciąż Bundestagu. Przyjęte głosami rządzącej koalicji zmiany chce do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżyć opozycja.

Sala obrad Bundestagu / Shutterstock

Jak wyjaśnia dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska, reforma polega na zredukowaniu do 630 liczby posłów zasiadających w Bundestagu.

Do tej pory to, ilu deputowanych będzie liczył Bundestag, było przed każdymi wyborami niewiadomą. W ciągu ostatnich kadencji niższa izba niemieckiego parlamentu rozrosła się z 598 do 736 posłów.

Reforma znosi dodatkowe mandaty przydzielane partiom, aby wynik głosowania w okręgach jednomandatowych zgadzał się z procentowym poparciem uzyskiwanym w głosowaniu na listy partyjne. Nowelizacja likwiduje też zasadę znoszącą 5 proc. próg wyborczy dla partii, które zdobędą trzy mandaty w głosowaniu bezpośrednim.

Zmiany uderzają przede wszystkim w małe partie - CSU, która kandydatów wystawia tylko w Bawarii czy w Lewicę, która w Bundestagu jest tylko dzięki wygraniu wyborów w trzech okręgach jednomandatowych. To te partie zapowiadają skargę do Trybunału Konstytucyjnego.