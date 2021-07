Spektakularny pokaz odbył się w czwartek na największym na świecie zlocie miłośników balonów załogowych w Chambley we Francji. Kilkaset balonów z różnych kontynentów - w tym dwa reprezentujące RMF FM i Małopolskę - uczestniczyło ma w specjalnej nocnej paradzie!

Na razie mamy silny wiatr, ale prognoza mówi, że wieczorem wiatr spadnie - mówił nam rano nam Marek Michalec, pilot balonu RMF FM. Jeżeli się uda i wieczorem wiatr spadnie do maksimum 3 metrów na sekundę, to będzie nocna parada balonów, one będą nam pięknie świeciły w nocy. Myślę, że to powinno nam się dzisiaj udać - dodawał.



Szczęśliwie jednak w czwartek przed godz. 19 organizatorzy dali zielone światło do startu:





W czasie tej wieczornej parady załogi wzbijających się w powietrze balonów - w tym żółto-niebieskiego balonu RMF FM oraz wielobarwnego reprezentującego Małopolskę - kolejno uruchamiały palniki podgrzewające powietrze. Stworzyło to na niebie niecodzienną świetlną kompozycję.

Pokaz początkowo miał odbyć się w środę, ale został odwołany z powodu zbyt silnego wiatru. Załogi biorące udział w zlocie, który rozpoczął się tydzień temu i będzie trwał do niedzieli, generalnie nie miały zbyt dużo szczęścia. Z powodu złych warunków atmosferycznych anulowano już w sumie cztery grupowe loty.

Przypomnijmy, że do miejscowości Chambley w Lotaryngii przytransportowano kilkaset balonów z 67 krajów - w tym właśnie balony RMF FM i Małopolski.

Uczestnicy mieli nadzieję, że uda się zorganizować próbę pobicia światowego rekordu największej liczby balonów załogowych, które w tym samym czasie wzbiją się w powietrze. By rezultat został zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa, w ciągu godziny musiałoby wystartować co najmniej 457 balonów. Dotychczasowy rekord wynosi bowiem 456.

Organizatorzy ogłosili jednak, że trzeba będzie z tym poczekać do kolejnego zlotu w 2023 roku, bo z powodu rozpoczynającej się we Francji czwartej fali epidemii koronawirusa - oraz brexitu, który utrudnił udział wielu Brytyjczykom - do Chambley przywieziono tym razem mniej balonów niż w poprzednich latach.

Impreza w Chambley potrwa do 1 sierpnia.