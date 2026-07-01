RMF24

Trzy zamachy bombowe w Salonikach w Grecji. Przed świtem nieznani sprawcy zaatakowali domy członków rządzącej partii Nowa Demokracja. W wyniku eksplozji rannych zostało pięć osób, w tym kandydatka do parlamentu oraz jej matka, której stan lekarze określają jako ciężki. Policja mówi o celowym ataku terrorystycznym.

W środę nad ranem w Salonikach doszło do serii zamachów bombowych, których celem były domy członków rządzącej w Grecji partii Nowa Demokracja. Jak poinformowała grecka policja, w wyniku wybuchów rannych zostało pięć osób.

Do ataków doszło niemal jednocześnie w trzech różnych lokalizacjach. Sprawcy użyli prymitywnych ładunków wybuchowych, skonstruowanych z butli gazowych przeznaczonych do kuchenek turystycznych. Eksplozje wywołały pożary i zniszczenia w domach polityków.

Pięć osób rannych

Wśród poszkodowanych znalazła się m.in. kandydatka do parlamentu z ramienia Nowej Demokracji, która doznała poważnych oparzeń. Jej matka, również ranna w ataku, została przewieziona do szpitala i przebywa na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe ofiary to prominentny działacz partii w Salonikach oraz były poseł tego ugrupowania.

Sekretarz partii, Konstandinos Kiriangakis, w specjalnym oświadczeniu podkreślił, że Nowa Demokracja nie ulegnie presji i nie da się zastraszyć. Nazwał zamachy „prawdziwym atakiem terrorystycznym”, którego celem było pozbawienie życia członków partii.

Ataki potępili również przedstawiciele rządu oraz politycy opozycyjnych ugrupowań, w tym PASOK i lewicowej Syrizy. Rzecznik rządu, Pawlos Marinakis, wyraził solidarność z poszkodowanymi i zapowiedział zdecydowaną walkę z terroryzmem.

W Grecji ataki na polityków i symbole władzy nie należą do rzadkości. W lipcu ubiegłego roku bomba wybuchła przed domem prezesa stowarzyszenia strażników więziennych w tym samym mieście. Wówczas dwie osoby zostały lekko ranne.

Policja prowadzi intensywne śledztwo w sprawie środowych zamachów. Na razie nie ujawniono, kto stoi za atakami.