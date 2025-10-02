Kilka osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w synagodze w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Na miejsce zostały skierowane duże siły policyjne. Jak podaje BBC, napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy.

/ Grafika RMF FM

Najnowsze dane BBC mówią o 4 osobach poszkodowanych w wyniku ataku nożownika na uczestników nabożeństwa w synagodze w brytyjskim Manchesterze.

Napastnik został postrzelony przez policję, którą wezwał na miejsce o 9:31 jeden ze świadków zdarzenia.

Poszkodowanym udzielana jest pomoc. Nie wiadomo, w jakim są stanie.

Do incydentu w synagodze doszło w Jom Kippur - najświętszy dzień w żydowskim kalendarzu religijnym. Duża liczba Żydów uczęszcza tego dnia do synagog i pości.