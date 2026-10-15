Armia USA rozważa użycie „matki wszystkich bomb”. Pentagon opracował plan

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Jak donosi CNN, amerykańska armia przygotowała plany uderzeń na Iran, które zakładają możliwość użycia najpotężniejszej niejądrowej bomby w arsenale USA - słynnej MOAB, zwanej „matką wszystkich bomb”. Potencjalne cele to irańskie instalacje nuklearne i infrastruktura energetyczna.

Według informacji ujawnionych przez stację CNN amerykańska armia opracowała szczegółowe plany ataku na Iran, które przewidują użycie bomby GBU-43/B, znanej szerzej jako MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb). To najpotężniejsza konwencjonalna bomba w arsenale USA, ważąca niemal 10 ton.

Plany te mają być gotowe do realizacji, jeśli prezydent Donald Trump zdecyduje się na wznowienie działań zbrojnych przeciwko Iranowi.

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Potencjalne uderzenia mogłyby nastąpić zarówno przed, jak i po listopadowych wyborach do Kongresu. Choć Trump zapewniał wcześniej, że nie rozpocznie nowej operacji militarnej przed wyborami, doradcy prezydenta analizują różne warianty zakończenia trwającego od ponad pół roku konfliktu.

Góra Kilofów na celowniku

Jednym z głównych celów rozważanych przez Pentagon jest podziemny obiekt nuklearny Pickaxe Mountain, znany również jako Góra Kilofów. To silnie ufortyfikowana instalacja, w której – według USA i Izraela – Iran przechowuje kluczowe elementy swojego programu jądrowego. Amerykańskie plany zakładają również możliwość ataku na irańską infrastrukturę energetyczną.

Eksperci jednak podkreślają, że choć MOAB jest bombą o ogromnej sile rażenia, nie została zaprojektowana do niszczenia celów znajdujących się głęboko pod ziemią. Może więc nie być w stanie przebić warstw granitu chroniących irańskie instalacje nuklearne, choć jej użycie mogłoby spowodować poważne zniszczenia na powierzchni i zagrozić ludności cywilnej.

Presja psychologiczna czy realne zagrożenie?

Część przedstawicieli administracji USA rozważa użycie MOAB nie tylko jako realnego środka militarnego, ale także jako narzędzia wywierania presji psychologicznej na Teheran. Doradcy Trumpa szukają sposobu na zakończenie konfliktu, który pozwoliłby prezydentowi ogłosić choćby symboliczne zwycięstwo, nie zamykając jednocześnie drzwi do ewentualnych negocjacji dyplomatycznych.

Biały Dom nie komentuje szczegółów planów wojskowych, podkreślając jedynie, że prezydent nie wyklucza żadnych opcji, by uniemożliwić Iranowi zdobycie broni jądrowej. Pentagon natomiast zapewnia, że przygotowuje się na różne scenariusze operacyjne.

MOAB - historia i możliwości

Bomba MOAB została po raz pierwszy użyta bojowo w 2017 roku, podczas poprzedniej kadencji Donalda Trumpa, w ataku na pozycje Państwa Islamskiego w Afganistanie. Wówczas, według afgańskich władz, zginęło 36 bojowników IS. MOAB wybucha nad powierzchnią ziemi, generując potężną falę uderzeniową, która może zniszczyć rozległe obszary.

Jednak skuteczność tej broni wobec silnie ufortyfikowanych, podziemnych obiektów pozostaje pod znakiem zapytania. Część amerykańskich urzędników wyraża wątpliwości, czy kolejne bombardowania rzeczywiście przybliżyłyby zakończenie konfliktu.