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W ciągu zaledwie doby w pobliżu cieśniny Ormuz doszło do dwóch poważnych incydentów – zatonął kontenerowiec pod banderą Singapuru oraz masowiec zarejestrowany na Antigui i Barbudzie. Oba statki zostały trafione pociskami. Władze Iranu nie ukrywają, że nasilone ataki mają związek z sytuacją na rynku ropy i zbliżającymi się wyborami w USA.

Agencja Reutera poinformowała o dwóch poważnych incydentach w pobliżu cieśniny Ormuz – strategicznego szlaku morskiego, przez który przepływa znaczna część światowych dostaw ropy.

Najpierw doszło do zatopienia kontenerowca GFS Pride, pływającego pod banderą Singapuru. Według informacji przekazanych przez Urząd Morski Singapuru, statek został trafiony pociskiem, co doprowadziło do wybuchu pożaru i ostatecznie zatonięcia jednostki. Na szczęście cała 21-osobowa załoga została uratowana i nikt nie odniósł obrażeń.

Kilka godzin później pojawiły się doniesienia o kolejnym statku – masowcu Cape Dao, zarejestrowanym na Antigui i Barbudzie. Statek, zarządzany przez firmę z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, został trafiony pociskiem 23 września. Próby uratowania jednostki zakończyły się niepowodzeniem i masowiec dziś zatonął.

Irańskie ataki

Według źródeł związanych z bezpieczeństwem morskim, w ostatnich dniach doszło do wzmożenia ataków na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Oficjalnie Iran tłumaczy swoje działania reakcją na amerykańską blokadę portów w tym kraju.

Anonimowi irańscy urzędnicy przyznali jednak, że prawdziwym celem jest utrzymanie wysokich cen ropy na światowych rynkach, co może mieć wpływ na wynik listopadowych wyborów do amerykańskiego Kongresu.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych punktów strategicznych dla światowej gospodarki. Każde zakłócenie w tym regionie natychmiast odbija się na cenach surowców energetycznych i bezpieczeństwie globalnych łańcuchów dostaw.