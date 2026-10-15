Gigantyczne wydatki na kampanię wyborczą w USA. W głowie się nie mieści

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Już ponad 10 miliardów dolarów wydano na reklamy związane z listopadowymi wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych - informują amerykańskie media. Istnieje możliwość, że wydatki przewyższą nawet koszty kampanii prezydenckiej sprzed dwóch lat, co świadczy o wyjątkowej intensywności walki politycznej w okresie drugiej administracji Donalda Trumpa.

„New York Times” podkreśla, że wysokie koszty kampanii reklamowej przed wyborami połówkowymi, zaplanowanymi na 3 listopada, świadczą o wyjątkowej intensywności walki politycznej w okresie drugiej administracji Donalda Trumpa.

Gazeta zwraca uwagę, że dane nie obejmują innych wydatków politycznych, które mogą sięgać setek milionów dolarów i nie są ujmowane w statystykach reklamowych.

Republikanie mają przewagę nad demokratami

Na reklamy związane z wyborami połówkowymi, obejmującymi zarówno prawybory, jak i wybory powszechne, republikanie wydają około 11 proc. więcej niż demokraci. Przez większą część cyklu wyborczego dysponowali większym budżetem reklamowym, a na niespełna trzy tygodnie przed dniem głosowania ich przewaga wynosi około 133 mln dolarów.

Najwięcej środków przeznaczono na wyścig do Senatu w Teksasie, gdzie wydatki reklamowe mają sięgnąć około pół miliarda dolarów. Wysokie koszty są efektem czterech intensywnych kampanii: republikańskich prawyborów z udziałem trzech kandydatów, późniejszej dogrywki, prawyborów w Partii Demokratycznej oraz obecnego pojedynku między Kenem Paxtonem i Jamesem Talarico.

Najdroższym wyścigiem na szczeblu stanowym pod względem wydatków reklamowych pozostaje walka o urząd gubernatora Kalifornii. Jej koszty szacowane są na około 346 mln dolarów. Znaczną część tej kwoty stanowi około 210 mln dolarów wydane przez miliardera Toma Steyera, byłego kandydata demokratów, który przegrał czerwcowe prawybory.

Wydatki mogą być rekordowe

Największym pojedynczym reklamodawcą ma być Senate Leadership Fund - tzw. super PAC (komitet akcji politycznej) powiązany z Partią Republikańską, którego głównym celem jest zdobycie i utrzymanie większości przez republikanów w Senacie. Planuje on przeznaczyć na reklamy około 310 mln dolarów, przy czym łączne wydatki tej organizacji i sześciu powiązanych z nią podmiotów mają wynieść około 643 mln dolarów.

W czerwcu firma AdImpact prognozowała, że całkowite wydatki reklamowe w wyborach połówkowych w 2026 roku osiągną 11,6 mld dolarów. Dla porównania, przed wyborami prezydenckimi w 2024 r. wydano 11,2 mld dolarów, a w poprzednich wyborach połówkowych w 2022 roku - 8,9 mld dolarów.

Alarm dla Donalda Trumpa. Czy republikanie stracą Senat? Donald Trump ruszył w trasę po Stanach Zjednoczonych, żeby ratować republikanów przed porażką w listopadowych wyborach. Problem polega na tym, że nie wszyscy kandydaci jego własnej partii chcą, żeby prezydent im pomagał. Niektórzy wręcz próbują się…