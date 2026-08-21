Armia USA reorganizuje siły w Europie. „Powrót do podstaw”

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Amerykańska armia kończy eksperyment z wyspecjalizowanym batalionem dronowym, utworzonym w Europie na bazie 173. Brygady Powietrznodesantowej. Po najbliższych ćwiczeniach w Niemczech około 600 żołnierzy ma wrócić do podstawowych zadań powietrznodesantowej piechoty.

Jednostka czerpała z doświadczeń Ukrainy

Batalion powstał w listopadzie ubiegłego roku. Jego żołnierze mieli rozwijać umiejętności wykorzystania dronów na polu walki oraz tworzyć oddział, który w razie potrzeby można byłoby szybko skierować w rejon działań.

Wojskowi eksperymentowali z bezzałogowcami, samodzielnie budowali część urządzeń i ćwiczyli taktykę ich użycia. Inspiracją były przede wszystkim doświadczenia ukraińskiej armii z wojny z Rosją.

Według „Wall Street Journal” część żołnierzy spotykała się w Kijowie z ukraińskimi operatorami dronów. Amerykanie współpracowali też z Ukraińcami podczas ćwiczeń na poligonach NATO. Wiosną ukraińscy żołnierze, występujący jako pozorowany przeciwnik, mieli pokonać siły amerykańskie.

Decyzja w ramach „powrotu do podstaw”

Jak przekazała agencja Associated Press, pełniący od kwietnia obowiązki szefa sztabu amerykańskiej armii gen. Christopher LaNeve polecił batalionowi ponownie skoncentrować się na tradycyjnej misji jednostki piechoty powietrznodesantowej. Specjalistyczny oddział dronowy zakończy działalność po dwóch zaplanowanych ćwiczeniach w Niemczech – w sierpniu i wrześniu. Później ma przekazać armii wnioski oraz doświadczenia zdobyte podczas programu.

Armia USA podkreśliła w oświadczeniu, że zadaniem jednostki było poznanie doświadczeń formacji wykorzystujących systemy bezzałogowe, w tym rozwiązań stosowanych przez ukraińskie siły zbrojne, a następnie przekazanie tej wiedzy całemu wojsku.

Według anonimowych przedstawicieli władz, cytowanych przez AP, od początku zakładano, że ćwiczenia będą kulminacją działalności batalionu. W czasach poprzedniego szefa sztabu amerykańskiej armii, gen. Randy’ego George’a, oczekiwano jednak, że jednostka będzie działać dalej.

„Wall Street Journal” ocenił, że wygaszenie programu wpisuje się w forsowane przez LaNeve’a podejście określane jako „powrót do podstaw”. Generał blisko współpracuje z sekretarzem obrony Pete’em Hegsethem. Poprzednik LaNeve’a, gen. George, dla którego batalion był jednym z ważniejszych projektów, został odwołany w kwietniu.

Eksperci ostrzegają przed skutkami

Decyzję krytykuje część ekspertów wojskowych. Ich zdaniem może ona osłabić tempo prac amerykańskiej armii nad zdobyciem przewagi w dziedzinie dronów. Bezzałogowce w ostatnich latach wyraźnie zmieniły sposób prowadzenia walk zarówno w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie.

Brygada Powietrznodesantowa, stacjonująca w Niemczech i we Włoszech, zajmowała się wykorzystaniem dronów jeszcze przed utworzeniem specjalnego batalionu.