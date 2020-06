Przestańcie sprzedawać Ameryce policyjne pałki - wzywają brytyjskie organizacje stojące na straży praw człowieka. Ich petycję wsparły także największe partie opozycyjne.

Nowojorscy policjanci aresztujący osoby, które złamały godzinę policyjną / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Co roku brytyjski rząd zatwierdza kontrakty na eksport do Stanów Zjednoczonych gazu łzawiącego, gumowych kul, tarczy i pałek. Warte są one miliony funtów. Zdaniem aktywistów i opozycji parlamentarnej, z uwagi na najnowsze wydarzania za Atlantykiem handel ten powinien zostać wstrzymany.

Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump wezwał służby porządkowe do stanowczego rozprawienia się z demonstrantami na ulicach miast. W wielu miejscach oprócz pokojowych manifestacji doszło do aktów przemocy, grabieży i niszczenia mienia publicznego. Protesty wywołała śmierć czarnoskórego mężczyzny w Minneapolis. Geroge Floyd zmarł podczas zatrzymania przez policję. Film z tego zdarzenia obiegł cały świat i wywoływał fale powszechnego oburzenia.

Zdaniem brytyjskich organizacji pozarządowych i partii opozycyjnych, kontynuowanie eksportu broni w czasie, gdy władze amerykańskie przygotowują się do tłumienia protestów siłą, jest niemoralne. Odpowiednie pismo w tej sprawie zostało wysłane do rządu primera Borisa Johnsona.

Dziesiątki tysięcy Brytyjczyków podpisało także petycję. Zdaniem jej sygnatariuszy, szczególne relacje, jakie łączą Wielką Brytanię z USA, nie powinny zwalniać z obowiązku reagowania na łamanie praw człowieka.