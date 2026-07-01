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Pożar 10-piętrowego budynku w Antwerpii. Jest kilka ofiar

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (13:54)

Pożar wybuchł w środę rano w 10-piętrowym budynku mieszkalnym w Antwerpii. Jest kilka ofiar śmiertelnych - poinformował Reuters, powołując się na informacje belgijskiej policji.

Pożar 10-piętrowego budynku w Antwerpii. Jest kilka ofiar
W Antwerpii doszło do poważnego pożaru /Shutterstock
  • W Antwerpii wybuchł pożar w 10-piętrowym budynku mieszkalnym, w którym mieszka ponad 200 osób.
  • Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych.
  • Jak doszło do wybuchu ognia?
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Według służb zgłoszenie o pożarze na ósmym piętrze budynku w dzielnicy Linkeroever wpłynęło około godz. 10. 

Ogień określono jako bardzo intensywny. Kilka osób zginęło.

Z budynku, w którym mieszka ponad 200 osób, ewakuowano wszystkich mieszkańców. Policja przekazała również, że kilka osób odniosło obrażenia.

W związku z zadymieniem służby zaapelowały do mieszkańców okolicy o zamknięcie okien i drzwi oraz w razie potrzeby wyłączenie wentylacji. 

Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej z kilku jednostek. Przyczyny pożaru nie zostały dotąd podane.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Belgia

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