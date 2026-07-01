Według służb zgłoszenie o pożarze na ósmym piętrze budynku w dzielnicy Linkeroever wpłynęło około godz. 10.
Ogień określono jako bardzo intensywny. Kilka osób zginęło.
Z budynku, w którym mieszka ponad 200 osób, ewakuowano wszystkich mieszkańców. Policja przekazała również, że kilka osób odniosło obrażenia.
W związku z zadymieniem służby zaapelowały do mieszkańców okolicy o zamknięcie okien i drzwi oraz w razie potrzeby wyłączenie wentylacji.
Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej z kilku jednostek. Przyczyny pożaru nie zostały dotąd podane.