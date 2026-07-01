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Pożar wybuchł w środę rano w 10-piętrowym budynku mieszkalnym w Antwerpii. Jest kilka ofiar śmiertelnych - poinformował Reuters, powołując się na informacje belgijskiej policji.

W Antwerpii doszło do poważnego pożaru

W Antwerpii doszło do poważnego pożaru / Shutterstock

Według służb zgłoszenie o pożarze na ósmym piętrze budynku w dzielnicy Linkeroever wpłynęło około godz. 10.

Ogień określono jako bardzo intensywny. Kilka osób zginęło.

Z budynku, w którym mieszka ponad 200 osób, ewakuowano wszystkich mieszkańców. Policja przekazała również, że kilka osób odniosło obrażenia.

Turcja: Wypadek z udziałem polskich turystów. Są ranni W Antalyi na południu Turcji samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowali Polacy. Jak przekazał rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór, kilkanaście osób zostało poszkodowanych.

W związku z zadymieniem służby zaapelowały do mieszkańców okolicy o zamknięcie okien i drzwi oraz w razie potrzeby wyłączenie wentylacji.

Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej z kilku jednostek. Przyczyny pożaru nie zostały dotąd podane.