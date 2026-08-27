Amerykańskie rakiety Patriot na wyczerpaniu. „Poniżej poziomu krytycznego”

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Amerykańskie zapasy rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot w Europie osiągnęły niepokojąco niski poziom – alarmują źródła wojskowe. Według informacji przekazanych przez amerykańskich i natowskich urzędników, niedobory te mogą poważnie zagrozić bezpieczeństwu państw NATO, zwłaszcza w obliczu potencjalnego ataku ze strony Rosji. Oficjalni przedstawiciele NATO i Pentagonu stanowczo jednak zaprzeczają tym doniesieniom.

Według najnowszych doniesień agencji Associated Press, amerykańskie zapasy rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot w Europie znalazły się „poniżej poziomu krytycznego”. Źródła wojskowe wskazują, że sytuacja ta jest wynikiem intensywnego zużycia rakiet podczas wojny z Iranem, a także regularnego przekazywania pocisków Ukrainie, która od miesięcy zmaga się z rosyjskimi atakami rakietowymi.

Przedstawiciele amerykańskiego wojska w Europie oraz urzędnicy NATO podkreślają, że obecny stan magazynów Patriotów budzi poważne obawy dotyczące zdolności obronnych całego Sojuszu. W przypadku zmasowanego ataku rakietowego ze strony Rosji, Europa mogłaby znaleźć się w sytuacji podobnej do tej, w jakiej obecnie znajduje się Ukraina – z ograniczonymi możliwościami obrony przed kolejnymi uderzeniami.

Ryzyko dla bezpieczeństwa NATO

Według amerykańskich urzędników, niedobory rakiet Patriot są tak poważne, że w razie długotrwałego ataku balistycznego Europa nie byłaby w stanie skutecznie się bronić. Zdolności do odparcia nawet pojedynczego ataku balistycznego są obecnie „bardzo ograniczone”. Eksperci ostrzegają, że państwa NATO mogą być zmuszone do „przyjmowania ciosu za ciosem”.

Oprócz rakiet Patriot, amerykańskie wojsko w Europie boryka się także z niedoborami rakiet balistycznych ATACMS. Choć sytuacja w tym zakresie nie jest aż tak dramatyczna, jak w przypadku systemów obrony powietrznej, to jednak eksperci zwracają uwagę na ograniczone możliwości zastąpienia tych pocisków. Niemieckie rakiety Taurus oraz brytyjskie Storm Shadow mogą częściowo wypełnić lukę, jednak nie są one w stanie całkowicie zastąpić amerykańskich systemów.

Oficjalne dementi – NATO i Pentagon uspokajają

Na doniesienia o krytycznych niedoborach natychmiast zareagowali oficjalni przedstawiciele NATO i Pentagonu. Płk Martin O’Donnell, rzecznik NATO ds. wojskowych, stanowczo zaprzeczył informacjom o przekroczeniu poziomu krytycznego przez zapasy rakiet Patriot w Europie. Zapewnił, że Sojusz posiada wystarczającą ilość amunicji przeciwlotniczej, by skutecznie bronić się przed ewentualnym atakiem, a także wspierać Ukrainę.

Podobne stanowisko zajął rzecznik Pentagonu, Sean Parnell, który określił doniesienia o niedoborach amunicji jako „fałszywe”. Według niego, Stany Zjednoczone dysponują wszystkimi niezbędnymi środkami, by odpowiedzieć na zagrożenie w dowolnym miejscu i czasie.