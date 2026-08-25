Amerykanom puszczają nerwy. Popularność Donalda Trumpa szoruje po dnie

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Poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się na historycznie niskim poziomie - wynika z najnowszego sondażu Ipsos, o którym informuje agencja Reutera. Zaledwie 33 procent Amerykanów deklaruje obecnie zaufanie do działań prezydenta.

Według sondażu Ipsos, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 1215 dorosłych Amerykanów, poparcie dla Donalda Trumpa wynosi obecnie 33 procent. To najniższy wynik, jaki odnotowano podczas obu kadencji prezydenta. Taki sam rezultat uzyskano również w poprzednim tygodniu.

Po powrocie Trumpa do Białego Domu w 2025 roku nieco mniej niż połowa Amerykanów pozytywnie oceniała jego prezydenturę. Poparcie dla niego zaczęło jednak maleć po decyzji o przeprowadzeniu ataków na Iran.

Wydało się, co znajduje się 18 metrów pod ziemią. Tajny bunkier pokrzyżuje plany Trumpa? W Białym Domu już istnieje nowoczesny bunkier odporny na atak nuklearny, co – według byłych urzędników – podważa argumenty Donalda Trumpa za budową nowej sali balowej za 600 milionów dolarów. Spór o inwestycję nabiera tempa, a ostateczna decyzja…

Coraz mniej Amerykanów popiera atak na Iran

Sondaż Ipsos pokazuje wyraźny spadek poparcia dla działań militarnych USA przeciwko Iranowi. Obecnie tylko 31 procent Amerykanów popiera interwencję zbrojną, podczas gdy w marcu – tuż po rozpoczęciu operacji przez USA i Izrael – było to 37 procent. Jeszcze na początku sierpnia aprobatę wyrażało 34 procent respondentów.

Za spadek tego wyniku odpowiada przede wszystkim mniejsze poparcie wśród osób identyfikujących się jako republikanie. Obecnie wojnę popiera około 69 procent zwolenników tej partii, podczas gdy w marcu było to aż 77 procent. To wyraźny sygnał, że nawet wśród tradycyjnego elektoratu Trumpa rośnie niepokój związany z przedłużającym się konfliktem.

USA uderzają w Kanadę. „Nie będzie już traktowana jak państwo” Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział drastyczną podwyżkę ceł na samochody i części samochodowe z Kanady. Od nowego roku stawki wzrosną z 25 do 50 procent. To kolejny etap narastającej wojny handlowej między dwoma sąsiadami po…

Amerykanie przewidują długotrwały konflikt

Niepokój społeczeństwa potęguje przekonanie, że wojna z Iranem potrwa jeszcze długo. Aż 83 procent ankietowanych uważa, że konflikt nie zakończy się szybko. Jeszcze na początku miesiąca odsetek ten wynosił 80 procent.

Wzrost cen paliw i niepewność gospodarcza

Jednym z najbardziej dotkliwych skutków wojny jest gwałtowny wzrost cen paliw. Konflikt zakłócił około jednej piątej światowego handlu ropą, co bezpośrednio przełożyło się na codzienne wydatki amerykańskich rodzin.

Ekonomiści alarmują, że rosnące ceny paliw mogą negatywnie wpłynąć na całą gospodarkę, a tym samym jeszcze bardziej pogorszyć notowania obecnego prezydenta i jego partii.

To realny problem dla republikańskich sojuszników Trumpa, którzy w listopadowych wyborach będą próbować utrzymać większość w Kongresie.

Przerzucają baterię Patriot na Kretę. Powodem niepokojące doniesienia Bateria rakiet obrony powietrznej Patriot jest przerzucana na Kretę z wyspy Karpathos – informuje AFP, powołując się na greckie media. Powodem są doniesienia o możliwości ataku Iranu na amerykańskie bazy w Europie.

Niezależni wyborcy coraz bardziej skłonni poprzeć demokratów

Sondaż Ipsos przynosi jeszcze jedną istotną informację – niezależni wyborcy coraz częściej deklarują poparcie dla demokratów. Gdy zapytano ich, na którą partię zagłosowaliby, gdyby wybory odbyły się dzisiaj, aż 33 procent wskazało na demokratów, podczas gdy tylko 19 procent na republikanów.