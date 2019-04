Ambasada USA w Warszawie rozpoczyna kampanię „Visa Waiver Dla Polski”. Placówka zachęca do aplikowania o wizę i tłumaczy w przygotowanym filmie, jakie są zasady przyłączenia do ruchu bezwizowego. „Im więcej kandydatów spełniających wymogi wystąpi o wizę lub odnowienie wizy, tym większa szansa na zniesienie wiz” – przekonują dyplomaci.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Polska jeszcze nigdy w historii nie była tak blisko tego momentu. Zgodnie z amerykańskimi regulacjami, jeżeli zejdziemy poniżej poziomu 3 procent odmów, to automatycznie rozpocznie się procedura przyłączenia Polski do Visa Waiver Program, czyli programu bezwizowego.

Kampania "Visa Waiver Dla Polski" Ambasada USA w Polsce /Materiały prasowe

W ubiegłym roku było to poniżej 4 procent. Kilka tygodni temu dane w tej sprawie opublikował Departament Stanu. Z filmu przygotowanego przez amerykańskich dyplomatów dowiadujemy się na co zwracają uwagę urzędnicy w placówkach dyplomatycznych.

Do końca września mamy czas, aby obniżyć procent odmów wizowych a tym samym, aby Polska dołączyła do programu ruchu bezwizowego. Ale potrzebujemy pomocy Polaków - zróbmy to razem! - apelują.

Dołączenie Polski do tego programu, który jest priorytetem dla Ambasador Georgette Mosbacher będzie możliwe, jeśli zostaną spełnione dwa najważniejsze warunki:

· Polska i USA wspólnie wprowadzą w życie określone umowy związane z bezpieczeństwem, współpracą organów ścigania i innymi porozumieniami rządowymi.

· Wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych liczony od października do września spadnie poniżej 3 procent.

Placówka dyplomatyczna podkreśla, że spotkanie z konsulem trwa jedynie około 20 minut, a odnowienie wizy możliwe jest drogą elektroniczną.