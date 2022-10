Dwójka aktywistów klimatycznych z niemieckiej grupy Letzte Generation (Ostatnie pokolenie) obrzuciła wczoraj puree ziemniaczanym obraz Claude’a Moneta „Stogi siana”. Do incydentu doszło w muzeum Barberini w Poczdamie w Niemczech. Potem protestujący przykleili się do ściany.

Aktywiści obrzucający obraz Claude'a Moneta puree ziemniaczanym / Zrzut ekranu

To kolejna taka akcja aktywistów klimatycznych w ostatnim czasie. Zaledwie 9 dni wcześniej dwie młode kobiety oblały zupą pomidorową "Słoneczniki" Vincenta van Gogha w londyńskim muzeum.

Zarówno dzieło van Gogha, jak i Moneta były zabezpieczone szybą. Według władz muzeum Barberini nic nie wskazuje na to, by "Stogi siana" zostały zniszczone.

Dwójka protestujących tłumaczyła, że akcja to "budzik", który ma ostrzec przed katastrofą klimatyczną. Ludzie głodują, ludzie marzną, ludzie umierają - mówiła aktywistka na nagraniu zamieszczonym na Twitterze Letzte Generation.

Jesteśmy w środku katastrofy klimatycznej, a wy boicie się zupy pomidorowej lub puree na obrazie. Wiecie, czego ja się boję? Boję się, bo naukowcy mówią nam, że w 2050 r. nie będziemy w stanie wykarmić naszych rodzin - mówiła. Czy potrzeba puree na obrazie, żebyście zaczęli w końcu słuchać? Ten obraz nie będzie nic wart, jeśli będziemy musieli walczyć o jedzenie. Kiedy zaczniecie w końcu słuchać? - pytała.

Aktywiści tłumaczyli, że wybrali na cel Moneta, by ich przesłanie dotarło do jak najszerszego grona odbiorców.

Rzecznik muzeum poinformował, że policja bardzo szybko interweniowała. Letzte Generation przekazało, że aktywiści zostali zatrzymani.

Galerie sztuki ostatnim miejsce akcji aktywistów klimatycznych

W ubiegłym roku członkowie tej grupy przeprowadzili strajk głodowy przed niemieckim parlamentem. Protestowali w ten sposób przeciwko bierności polityków w sprawach klimatu. Na początku tego roku aktywiści przyklejali się natomiast do nawierzchni na najbardziej ruchliwych niemieckich drogach. Grupa twierdzi, że jest ostatnim pokoleniem, które jest w stanie powstrzymać społeczeństwo od upadku.

W ostatnich miesiącach aktywiści klimatyczni z różnych krajów na swój cel obrali galerie sztuki. W lipcu dwoje członków włoskiej Ultima Generazione (również tłumaczonej jako Ostatnie Pokolenie) przykleiło dłonie do szyby chroniącej obraz "Wiosna" Botticelliego w Galerii Uffizi we Florencji. Wcześniej członkowie grupy Just Stop Oil przykleili się do ramy kopii "Ostatniej wieczerzy" Leonardo da Vinci w Akademii Królewskiej w Londynie.