AI zmienia listę najbogatszych. Wśród miliarderów nie tylko Elon Musk

RMF24

Technologiczni miliarderzy powiększają swoje fortuny w rekordowym tempie. Około 100 osób z branży technologicznej, znajdujących się w gronie 500 najbogatszych ludzi świata, zwiększyło do końca września swój majątek łącznie o 845 mld dolarów - wynika z indeksu miliarderów Bloomberga. To najwyższy wynik od początku prowadzenia tego zestawienia.

Technologiczni wygrali. Reszta miliarderów straciła

Boom na sztuczną inteligencję, rosnące ceny akcji amerykańskich spółek technologicznych i ogromne inwestycje w infrastrukturę potrzebną do rozwoju AI sprawiły, że technologiczne fortuny rosły znacznie szybciej niż majątki najbogatszych osób z innych branż.

Według Bloomberga majątek technologicznych miliarderów wynosi obecnie łącznie 4,6 bln dolarów. To około 36 proc. całego majątku osób znajdujących się w indeksie, choć przedstawiciele branży technologicznej stanowią tylko około jedną piątą jego członków.

Różnica między technologicznymi miliarderami a pozostałymi najbogatszymi ludźmi świata jest ogromna. Osoby, które dorobiły się swoich fortun poza sektorem technologicznym, straciły w tym samym okresie łącznie 62 mld dolarów. Jednocześnie Amerykanie odpowiadali za aż 94 proc. zysków netto całego indeksu.

Od 10 września całą pierwszą dziesiątkę najbogatszych ludzi świata stanowili Amerykanie. Jak podkreśla Bloomberg, jest to pierwszy taki przypadek od 2012 roku, czyli od momentu rozpoczęcia przez agencję monitorowania majątków miliarderów.

Elon Musk z rekordowym wynikiem

Największym beneficjentem technologicznego boomu pozostaje Elon Musk. Najbogatszy człowiek świata powiększył do końca września swój majątek o około 310 mld dolarów. To około 40 proc. całego wzrostu majątku osób znajdujących się w indeksie Bloomberga.

Musk na krótko został także pierwszym na świecie bilionerem. Stało się to po połączeniu SpaceX z należącą do niego firmą zajmującą się sztuczną inteligencją, xAI, oraz wejściu nowego podmiotu na giełdę w czerwcu. Jego przypadek pokazuje, jak mocno majątki najbogatszych ludzi są dziś powiązane z wycenami firm związanych ze sztuczną inteligencją.

Dziewięciu z dziesięciu najbogatszych korzysta na technologii

Według Bloomberga aż dziewięciu z dziesięciu najbogatszych ludzi świata zawdzięcza swoje majątki amerykańskim firmom technologicznym.

Jednym z największych tegorocznych beneficjentów jest Michael Dell, założyciel Dell Technologies. Jego majątek wzrósł o 81 proc., do 254 mld dolarów. Powodem jest m.in. gwałtowny rozwój sprzedaży centrów danych firmy.

Michael Dell / Shutterstock

Z kolei Mark Zuckerberg powiększył w tym roku majątek netto o 23 mld dolarów. Akcje Meta Platforms we wrześniu zyskały 27 proc., co było najlepszym miesięcznym wynikiem spółki od prawie czterech lat. Wzrost nastąpił po wprowadzeniu na rynek nowego osobistego asystenta AI o nazwie Muse.

Technologiczna hossa nie jest jednak pozbawiona ryzyka. Łączny majątek 500 najbogatszych ludzi świata osiągnął w połowie czerwca rekordowy poziom 13,4 bln dolarów i od tego czasu spadł o około 6 proc., do 12,6 bln dolarów.

Jak zauważa Bloomberg, na rynkach widać oznaki spowolnienia. Inwestorzy coraz częściej zastanawiają się, czy niektóre firmy związane ze sztuczną inteligencją nie są dziś wyceniane zbyt wysoko.

Obawy budzą również ogromne wydatki na rozwój AI. Największe firmy technologiczne pożyczają i inwestują miliardy dolarów w budowę centrów danych, zakup serwerów i układów scalonych oraz rozwój infrastruktury chmurowej. Wszystko po to, by przygotować się na dalszy rozwój sztucznej inteligencji. Problem w tym, że nie ma pewności, czy te gigantyczne inwestycje przyniosą oczekiwane zyski.

Najbogatsi ludzie świata to „młodzi przedsiębiorcy technologiczni”

Przez lata eksperci zakładali, że w najbliższych latach ogromne majątki będą stopniowo przechodzić z rąk starszego pokolenia do jego dzieci i wnuków. Dziś sytuacja zaczyna wyglądać inaczej. Wśród najbogatszych ludzi świata jest coraz więcej młodych przedsiębiorców, którzy sami zbudowali swoje fortuny, głównie dzięki rozwojowi nowych technologii. Oznacza to, że część największych majątków nie musi w najbliższym czasie trafiać do kolejnego pokolenia.

Dużo mówi się o wielkim transferze bogactwa. Jednak wśród 100 czy 1000 najbogatszych ludzi świata są nie tylko starsze osoby prowadzące tradycyjne firmy. Wielu z nich to młodzi przedsiębiorcy technologiczni. Zastanawiam się, czy ich rosnące fortuny nie doprowadzą do jeszcze większej koncentracji bogactwa – zauważa James Mazeau, ekonomista z głównego biura inwestycyjnego UBS Group AG.

AI i nowi miliarderzy

Na boomie związanym ze sztuczną inteligencją korzystają nie tylko właściciele największych koncernów technologicznych. Według Bloomberga pojawiają się także nowi miliarderzy, którzy zbudowali swoje firmy wokół AI albo dostarczają sprzęt i infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania sztucznej inteligencji.

W czerwcu do grona najbogatszych ludzi świata dołączyło siedmiu współzałożycieli firmy Anthropic, zajmującej się sztuczną inteligencją. Ich majątki gwałtownie wzrosły po tym, jak Anthropic pozyskał nowych inwestorów. W wyniku tej transakcji wartość całej firmy oszacowano na 965 mld dolarów.

Do grona najbogatszych dołączyli również założyciele chińskich firm technologicznych, m.in. Yan Junjie z MiniMax Group oraz Liang Wenfeng z DeepSeek.

Rozwój sztucznej inteligencji zwiększa popyt nie tylko na oprogramowanie, ale również na fizyczną infrastrukturę potrzebną do jego działania. Dobrym przykładem jest Lin Tsung-chi, założycielka tajwańskiej firmy King Slide. Przedsiębiorstwo produkuje m.in. szyny serwerowe i systemy zarządzania okablowaniem wykorzystywane w centrach danych.

Cztery dekady po założeniu firmy jej majątek osiągnął w tym roku wartość 9,5 mld dolarów.

Na liście pojawiła się również Wang Xin, prezes Guangdong Dtech Technology. Jej firma produkuje specjalistyczne wiertła wykorzystywane przy montażu płytek drukowanych. Rosnący popyt związany z rozbudową infrastruktury AI pomógł jej wejść do grona miliarderów uwzględnianych w indeksie.

Na boomie korzysta również Samsung

Na wzroście zapotrzebowania na układy pamięci skorzystali także spadkobiercy rodziny Lee, związanej z Samsung Electronics.

Boo-jin Lee i Seo-hyun Lee dołączyli do listy najbogatszych ludzi świata dzięki wzrostowi wartości akcji Samsunga, napędzanemu m.in. popytem na pamięci wykorzystywane w infrastrukturze sztucznej inteligencji.

Wzrost kursu akcji Samsunga pomógł rodzinie także w spłacie około 8 mld dolarów podatku spadkowego po śmierci byłego prezesa firmy, Lee Kun-hee, w 2020 roku.

Na Tajwanie do ekskluzywnego grona dołączyli natomiast Tsai Ming-kai, projektant układów scalonych i przedstawiciel MediaTek, oraz Morris Chang, założyciel Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Chiny budują własne zaplecze technologiczne

Boom na AI jest także jednym z elementów rywalizacji technologicznej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Dążenie Pekinu do osiągnięcia większej niezależności technologicznej oraz konkurencja z USA w dziedzinie sztucznej inteligencji stworzyły fortuny kolejnych przedsiębiorców.

Bloomberg wskazuje w tym kontekście m.in. Zou Zhinonga z Suzhou TFC Optical Communication Co. oraz Yuan Fugena z Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.

Ich firmy korzystają z rosnącego zapotrzebowania na komponenty i infrastrukturę potrzebne do rozwoju chińskiego sektora technologicznego.