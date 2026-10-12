Afera przed drugą turą wyborów. Sąd dał Mecie 48 godzin na odpowiedź

RMF24

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Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii zażądał wyjaśnień od koncernu Meta, właściciela Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, w sprawie możliwej ingerencji w kampanię wyborczą. Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva zarzuca gigantowi technologicznemu ograniczanie zasięgu treści publikowanych przez jego sztab - podał portal France24.

Jak Meta miała zaszkodzić Luli?

Sztab Luli podkreśla, że w ostatnich dniach Meta uniemożliwiła promowanie postów z prezydenckiego konta na Instagramie. W przypadku jednego z nagrań opublikowanych na oficjalnym profilu prezydenta miało również dojść do przerwy w naliczaniu wyświetleń, co ograniczyło jego zasięg.

Zespół ubiegającego się o czwartą kadencję Luli twierdzi ponadto, że przed pierwszą turą wyborów, która odbyła się 4 października, profile szefa państwa i innych polityków lewicy nagle przestały pojawiać się w wynikach wyszukiwania na Instagramie.

Już w sobotę Najwyższy Sąd Wyborczy wyznaczył Mecie 48 godzin na ustosunkowanie się do zarzutów. Zobowiązał amerykańskiego giganta technologicznego do przedstawienia szczegółowego raportu dotyczącego działań podjętych wobec poszczególnych oficjalnych kont Luli oraz wyjaśnienia nieprawidłowości w statystykach wyświetleń nagrań.

Co na to koncern?

Meta w komunikacie przesłanym do AFP odrzuciła sugestie, że problemy były wymierzone w brazylijskiego prezydenta.

„Wiele ze wskazanych problemów technicznych nie dotyczyło wyłącznie Brazylii ani konkretnych kont” – oświadczył koncern, cytowany przez France24. Zapewnił również, że przestrzega przepisów wyborczych i dokłada starań, by zapewnić wszystkim użytkownikom równe warunki korzystania ze swoich platform.

Druga tura już niedługo

W pierwszej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 4 października, zwyciężył Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro (2019–2022), zdobywając 47 proc. głosów. Ubiegający się o kolejną kadencję Lula uzyskał 45 proc. Obaj kandydaci zmierzą się w drugiej turze 25 października.

Flavio Bolsonaro cieszy się poparciem prezydenta USA Donalda Trumpa, którego Lula już wcześniej oskarżał o próby ingerencji w brazylijskie wybory.