85-latka postrachem oszustów. Pomogła zatrzymać pięciu przestępców

RMF24

85-letnia mieszkanka Bordighery na północy Włoch po raz kolejny pomogła zatrzymać oszusta. Dzięki jej czujności i współpracy z karabinierami wpadł mężczyzna, który podawał się przez telefon za funkcjonariusza. To już piąty taki przypadek w jej życiu.

Jak podał genueński dodatek dziennika „La Repubblica”, kobieta pięć razy stała się celem przestępców próbujących wyłudzić od niej pieniądze lub kosztowności. Za każdym razem rozpoznała oszustwo i doprowadziła do aresztowania sprawców.

Fałszywy karabinier chciał spisać biżuterię

Do ostatniej próby doszło w środę. Do 85-latki zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako karabinier. Twierdził, że powinien wejść do jej mieszkania i sporządzić spis biżuterii.

Przekonywał, że w urzędzie gminy doszło do kradzieży danych kobiety, a jej dom może paść ofiarą włamania. Seniorka natychmiast nabrała podejrzeń, ale nie przerwała rozmowy.

Celowo przedłużała kontakt z oszustem, przekazując mu kolejne wskazówki dotyczące dotarcia pod jej adres. W tym samym czasie skontaktowała się ze znajomym karabinierem. Jak wyjaśniła, numer do niego miała zapisany po wcześniejszych doświadczeniach z przestępcami.

Gdy fałszywy funkcjonariusz pojawił się przed domem, czekał już na niego patrol. Mężczyzna został zatrzymany.

Zna metody stosowane wobec seniorów

„La Repubblica” podkreśla, że mieszkanka Bordighery dobrze poznała sposoby działania oszustów. Wcześniej próbowano wyłudzić od niej pieniądze m.in. metodą „na wypadek” – przestępcy informowali o rzekomym zdarzeniu z udziałem członka rodziny.

Przestępcy ciągle próbują okraść starsze osoby – powiedziała kobieta cytowana przez włoski dziennik.