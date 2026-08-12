Znalazły 86 tys. euro w starej komodzie. Oddały pieniądze, chociaż posądzano je o żarty

RMF24

Dwie mieszkanki Bolonii odkryły 86 tysięcy euro w starej komodzie porzuconej przy śmietniku. Choć znalezisko mogło całkowicie odmienić ich sytuację finansową, kobiety przekazały gotówkę do miejskiego biura rzeczy znalezionych. Po kilku miesiącach ustalono właściciela mebla, a pieniądze podzielono.

Stara komoda pozostawiona na ulicy wzbudziła zainteresowanie dwóch kobiet. Gdy otworzyły mebel, znalazły w nim woreczek z dużą sumą pieniędzy.

Zdarzenie miało miejsce 1 kwietnia. Pracownik miejskiego biura rzeczy znalezionych początkowo uznał zgłoszenie za primaaprilisowy żart. Ostatecznie kobiety przekonały go, że odkrycie 86 tysięcy euro jest prawdziwe.

Poszukiwania właściciela komody

Gotówkę przejął urząd miasta, a sprawę oficjalnie zgłoszono karabinierom. Władze Bolonii opublikowały ogłoszenie dotyczące nietypowego znaleziska i rozpoczęły procedurę ustalania, do kogo należały pieniądze.

Po pewnym czasie do magistratu zgłosił się właściciel wyrzuconej komody. Urząd przeprowadził postępowanie dotyczące podziału gotówki.

Ostatecznie właściciel mebla i znalazczynie zawarli porozumienie, o którym poinformowano władze miasta – podał włoski dziennik „La Repubblica”.

Jedna z kobiet, która złożyła formalny wniosek o znaleźne, otrzymała 33 tysiące euro.