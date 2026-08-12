Znalazły 86 tys. euro w starej komodzie. Oddały pieniądze, chociaż posądzano je o żarty

Stara komoda pozostawiona na ulicy wzbudziła zainteresowanie dwóch kobiet. Gdy otworzyły mebel, znalazły w nim woreczek z dużą sumą pieniędzy.
Zdarzenie miało miejsce 1 kwietnia. Pracownik miejskiego biura rzeczy znalezionych początkowo uznał zgłoszenie za primaaprilisowy żart. Ostatecznie kobiety przekonały go, że odkrycie 86 tysięcy euro jest prawdziwe.
Poszukiwania właściciela komody
Gotówkę przejął urząd miasta, a sprawę oficjalnie zgłoszono karabinierom. Władze Bolonii opublikowały ogłoszenie dotyczące nietypowego znaleziska i rozpoczęły procedurę ustalania, do kogo należały pieniądze.
Po pewnym czasie do magistratu zgłosił się właściciel wyrzuconej komody. Urząd przeprowadził postępowanie dotyczące podziału gotówki.
Ostatecznie właściciel mebla i znalazczynie zawarli porozumienie, o którym poinformowano władze miasta – podał włoski dziennik „La Repubblica”.
Jedna z kobiet, która złożyła formalny wniosek o znaleźne, otrzymała 33 tysiące euro.